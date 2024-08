El Costa del Sol, preparado para la nueva temporada: "Este año vamos a pelearlo todo"

El Balonmano Costa del Sol se prepara para el inicio de la temporada 24/25 con todas las ilusiones renovadas. La pretemporada llega a su fin y la mirada ya está puesta en el estreno en la Liga Guerreras Iberdrola 2024/25 en Carranque del próximo 31 de agosto. Las panteras llegarán al primer partido oficial con la mentalidad de pelear todos los títulos posibles, así lo creen Soledad López, Merche Castellanos y Suso Gallardo.

"Para esta temporada, al final es estar peleando por todo, en todas las competiciones en las que estamos, tanto en España como a nivel europeo, yo creo que nuestro objetivo es intentar pelear por títulos. Este año jugamos la EHF European Cup, que ya la ganamos en 2021, y por qué no aspirar a volver a ganarla. Será difícil y no nos van a regalar nada, pero tenemos que ser ambiciosas", afirma Merche Castellanos.

Merche Castellanos, portera del equipo. / José García

Buena preparación

Para llegar al primer partido liguero es esencial coger forma y realizar el mejor papel posible en la pretemporada. Sole López está tranquila, porque saben lo mucho que han trabajado para llegar en forma: "Algunas nos hemos incorporado hace poco, pero por lo que nos han comentado y hemos visto también, la preparación ha sido bastante dura y, como cada mes de agosto, muy calurosa. Creo que el equipo está bastante bien y está a punto para comenzar este fin de semana. Hemos jugado partidos de pretemporada que nos han servido para ver y medir en qué punto estaba el equipo y la verdad es que bastante bien".

"Veo muy bien al equipo y con muchas ganas. Los fichajes se está incorporando poco a poco al equipo, que este año hay varias caras nuevas, pero las veo a todas físicamente y en pista con un nivel alto. Creo que vamos a llegar bastante bien al primer partido de la temporada", reconoce Castellanos.

Temporada larga

Este año el Balonmano Costa del Sol se enfrenta a una temporada larga y a Suso Gallardo, el entrenador del equipo, le preocupa la acumulación de partidos: "Son 10 meses, hay parones por el europeo y por la selección. Es un formato de liga otra vez de play off, o sea que hay liga regular, luego van unos play off, otra vez cambia el formato. Aquí puede pasar de todo. Sabemos que de por medio está la selección, que tenemos muchas jugadoras que son internacionales y que va mucha acumulación de partidos".

"Está claro que a nosotros nos gustaría hacer una buena liga regular, porque también te da el premio de Europa. Puede pasar cualquier cosa en un play-off y el objetivo Europa es clave para el club. Pero también tenemos la competición europea, esta vez estamos otra vez en la tercera y hay opciones de ganarla. Pero mínimo tenemos que ser aspirantes a llegar por lo menos ante los cuatro mejores", recalca el entrenador.

Experiencia Olímpica

Merche Castellanos y Sole López son dos de las panteras que fueron a los Juegos Olímpicos, y aunque el resultado deportivo no fue el mejor posible, como reconoce López, la experiencia a nivel individual fue única. "No es agradable ir a los Juegos Olímpicos y no ganar ningún partido, por esa parte sí que fue muy duro el no cumplir el objetivo. Pero las Olimpiadas son algo único, ya estuve en los de Tokio y fueron muy especiales. Todo el mundo está metido porque quiere ir a ganar absolutamente todo. Ha sido una Olimpiada muy especial, yo creo que la organización, la ceremonia que fue también un poco diferente a lo que se venía haciendo en unos Juegos Olímpicos, muy bien, ha sido una experiencia muy bonita", recuerda Soledad.

Soledad López, ala izquierda del equipo / José García

Para Castellanos también fue algo único e inolvidable, pero reconoce que no sabe donde pueden encontrar ese punto competitivo que les faltó: "Deportivamente no han salido las cosas como no se hubiesen gustado, es verdad que los dos primeros partidos yo creo que lastraron bastante al equipo. Pero bueno, la experiencia es la que es, hay que quedarse con lo bueno, seguir trabajando para corregir eso que falló, que un poco no sabes muy bien qué tecla hay que pulsar para ese cambio".