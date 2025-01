Flick, sobre el 'escándalo Olmo': "He hablado con el presidente, tengo confianza absoluta en el club"

Y la primera voz oficial del Barça sobre el ‘escándalo Olmo’ fue la de Hansi Flick, su entrenador. Lo hizo horas antes del debut en la Copa del Rey en Barbastro (sábado 4,19.00 h), mientras el presidente Joan Laporta, cada vez más arrinconado, continuaba sin hablar.

Tampoco lo ha hecho ningún miembro de su directiva, esquivando todos dar algún tipo de explicación sobre la desinscripción del exjugador del Leipzig y de Pau Víctor porque el club no cumplió el compromiso financiero con LaLiga. En las reuniones sobre este asunto no ha estado presente Deco, el director deportivo del club.

"No estoy contento con la situación, ni los jugadores tampoco. Pero las cosas son como son. Hay que aceptarlo. Nos toca entrenar y cada uno debe hacer su trabajo. He hablado con el presidente, no es fácil, pero yo siempre soy optimista. Pero hay que esperar a las decisiones que se vayan tomando", ha dicho el entrenador alemán, quien si le permite la normativa -o sea si Olmo y Pau Víctor están inscritos- quiere que jueguen en la Copa.

"La situación no es fácil. He hablado con Dani y con Pau, son dos jugadores muy importantes para nosotros. Soy optimista en esta situación, ya veremos y pensaré. De momento, soy optimista" Hansi Flick — Técnico del Barça

"No quiero hablar demasiado de este tema, no es mi trabajo", ha comentado Flick, quien ha explicado que "mi trabajo es reajustar el equipo para el siguiente partido", ha asegurado tras revelar que "he estado en contacto antes de Navidad con el presidente", ha añadido convencido de que esto no "afectará al futuro" asumiendo que "la situación no es fácil. He hablado con Dani y con Pau, son dos jugadores muy importantes para nosotros. Soy optimista en esta situación, ya veremos y pensaré. De momento, soy optimista. No es fácil, pero soy optimista".

Media hora antes del inicio de la comparecencia ante la prensa del entrenador se presentó Laporta en la ciudad deportiva, acompañado de Rafa Yuste, vicepresidente deportivo, y del directivo Joan Soler, miembro de la comisión deportiva azulgrana. No había ningún ejecutivo en la reunión previa en las oficinas del Camp Nou, prólogo a su visita al despacho de Flick.

Charla Laporta-Flick

"He hablado con el presidente ahora. Tengo confianza absolita en el club, tengo confianza en todo los que se han implicado, mi trabajo es centrarme en el equipo. Cuando hablo con el presidente es algo privado, no lo puedo compartir, quedará, por lo tanto, privado", ha dicho en su tercera pregunta sobre este caso.

Dani Olmo felicitado por Hansi Flick al sustituirle en el Barça-Brest de la Champions. / Jordi Cotrina

"Tengo confianza en el club", ha comentado Flick en varias ocasiones antes de asomarse a un complicado mes de enero ya que entran en juego dos competiciones más: la Copa del Rey (Barbastro) y la Supercopa de España (el miércoles se juega en Yeda la semifinal ante el Athletic Club de Bilbao), además de la Liga en la que el Barça ha descendido al tercer lugar tras Atlético, líder, y Madrid, segundo, y Champions en la que restan las dos jornadas finales de la liguilla.

Apareció Dani Olmo este viernes por la mañana sonriendo en el campo de entrenamiento de la ciudad deportiva de Sant Joan Despí. Seguía el futbolista sin saber si podría jugar en la Copa o en la Supercopa.

Pero intentaba mostrar un aspecto rutinario, acompañado por Pedri y Eric García para proyectar una imagen exterior de calma, aunque vive, como ha confesado Andy Bara, su agente, "una situación estresante". Tanto el presidente como el entrenador han hablado con ambos jugadores para intentar tranquilizarlos.

A Flick, como le tocó en su día a Koeman y Xavi, los dos últimos entrenadores, le correspondió asumir un papel que no le toca. Tuvo que hacer de portavoz para abordar una situación insólita en el Barça y que él, recién llegado al club (apenas lleva medio año), sigue sin entender. "Voy a repetirlo una vez más. Desde el primer segundo que llegué aquí me enamoré del club, de la ciudad, de la gente... De todo", ha dicho sin sentirse alterado por tener que hacer esa función.

Sin inscribir en verano; sin inscribir en invierno

No hay precedentes en el Barça de fichar a un jugador y no poder inscribirlo. Así ocurrió con Olmo en las dos primeras jornadas en agosto. Así se ha repetido ahora en enero, con el panorama todavía más emponzoñado porque ni el exjugador del Leipzig ni tampoco Pau Víctor pueden jugar este sábado en la Copa del Rey, prólogo de un mes decisivo para el equipo.

Y con Laporta cada vez más acorralado fue Flick quien trasladó su "plena confianza" en el club para resolver este asunto cada vez más complicado. "Las cosas se deben hacer bien en el club y con los jugadores, lo he podido ver hoy en este entrenamiento. Los jugadores siempre se lo pasan bien, hay muy buena atmósfera, hay muy buena vibración en este equipo. Por eso me gusta trabajar en este club"