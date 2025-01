«Jugar ante 30.000 personas en La Rosaleda es todo lo que cualquier malagueño sueña»

Vaya forma de estrenar el 2025. Partidazo de Copa del Rey contra el Atlético de Madrid en unos dieciseisavos de final.

Sí. Al final, es todo lo que estamos buscando aquí, tirar hacia arriba tanto en Liga como en Copa. Ahora tenemos este partido que es bastante especial para nosotros y para el Marbella en general. Espectacular, la verdad.

¿Cómo está siendo la semana en el vestuario?

Bien, igual, con normalidad. Lo estamos tratando con normalidad. Es un partido especial, pero no deja de ser un partido más que nos lo tomamos como un premio al trabajo que hemos realizado en estos en estos dos partidos de Copa. Hay que afrontarlo de esa manera.

¿Cómo se vivió el momento en el que sale esa bola del Atlético de Madrid?

Con gran ilusión de que nos tocase un equipo como el Atlético, que va primero en Liga. Al final, como te he dicho, es un premio. Con ilusión y con ganas de que llegue el momento del partido para poder jugarlo.

Usted ya sabe lo que es disputar un partido de Copa contra un equipo de Primera. ¿Cómo se gestiona desde dentro este tipo de encuentros?

Hay que tratarlo con la mayor normalidad posible y sabiendo que tienes que equivocarte muy poco porque a la mínima te pueden meter gol y y más un equipo como el Atlético. Va primero en Liga y no puedes cometer fallos. Tengas la oportunidad que tengas, hay que intentar meterla como sea.

Por si fuera poco, en La Rosaleda. Como jugador nacido en Málaga, ¿qué siente?

Siempre es especial. Sí que es verdad que yo hace dos años ya jugué allí con el Linares. Es una experiencia que es difícil de olvidar y más en un partido como este.

Ahora se espera un gran ambiente. ¿Cómo lo están viviendo en el equipo?

Es cierto que el año que jugué yo estaba lloviendo, pero aun así fue mucha gente y este partido es diferente. El Marbella ha hecho todo lo posible por jugar en La Rosaleda y vamos a tener un lleno que yo creo que nos va a ayudar en el rendimiento del equipo y en la ilusión de todos.

¿Se esperaban esta respuesta tan masiva?

Yo, sinceramente, no. No me esperaba que llamase tanto la atención el partido. Es verdad que no es el Málaga CF, pero al final se va a llenar. Me ha sorprendido y para bien.

Como malagueño, ¿es un sueño jugar con 30.000 personas en La Rosaleda?

Claro. Es todo lo que uno sueña de chico. No va a ser con el Málaga CF, pero bueno, voy con el Marbella.

Hablando de sueños, ¿ha imaginado ya cómo sería ganarle al Atlético de Madrid?

Uno siempre imagina que las cosas van a salir bien. Hay que tomarlo con normalidad, como si fuera un partido más y tratarlo de esa manera, sobre todo para controlar el tema de los nervios en un partido así. Hay que estar tranquilos y con ganas de que llegue el momento.

¿Qué Marbella FC se va a encontrar La Rosaleda?

Un equipo con ilusión, con hambre, con ganas de ganarle a todo un Atlético de Madrid y jugando a nuestro juego, que creo que es un juego vistoso y combinativo. La gente se va a divertir viéndonos jugar.

Quedan menos de 2.000 entradas. ¿Qué le puede decir a toda esa gente que aún se piensa ir al partido?

Animo a todo el mundo porque se lo van a pasar bien con un nuestro juego y también con el partido. Creo que va a ser un partido histórico. Quedan muy pocas entradas. Nunca se sabe cuándo a volver a verse un partido así.

Complete la frase. Ganarle al Atlético de Madrid es...

...Un sueño