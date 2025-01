Lategan gana el prólogo en coches y Sainz se lo toma con calma

La larga espera en el campamento de Bisha ha terminado y el Dakar 2025 ya está en marcha. Este viernes un prólogo de apenas 29 kilómetros muy técnico y en terreno pedregoso ha inaugurado la la 47ª edición de rally más duro del mundo, con victoria de Henk Lategan (Toyota), en coches y Daniel Sanders en motos, por delante del campeón del mundo Ross Branch y del debutante Edgar Canet, que ha dado la primera sorpresa del rally. Un aperitivo de lo que viene.

No ha sido un buen estreno para Carlos Sainz, que ha comenzado su aventura con el Raptor T1 + fuera del top 20. De los cuatro pilotos de Ford, el madrileño ha sido el peor clasificado en el prólogo. Ekstrom, Nani Roma e incluso el rookie Mitch Guthrie, han terminado por delante.

Sainz, durante el prólogo en Bisha (Arabia) / ASO

También los que a priori y sobre el papel serán sus principales rivales en su intento por conquistar su quinto 'Touareg': Nasser Al-Attiyah ha empezado el rally tercero, mientras que su nuevo compañero en el Dacia Sandriders, Sébastien Loeb, se ha situado sexto.

El sudafricano Henk Lategan (Toyota) ya dio que hablar cuando se impuso en dos etapas hace tres años, pero se perdió la última edición por una lesión. Hoy ha podido desquitarse a la primera, con una victoria en el prólogo, en el que ha dejado a solo un segundo al sueco Ekstrom, el más rápido de los Ford.

A diferencia de las motos, en coches no había por qué arriesgar puesto que el tiempo no computa en la clasificación general. Era determinante, eso sí, en la elección del orden de salida de la primera etapa (solo los diez primeros podían elegir) y para la estrategia de cara a la etapa de 48 horas que llegará justo a continuación y será el primer escollo importante en este Dakar.

Sainz, que ha cedido 1’17” respecto al ganador Lategan y poco menos de 1 minuto con Al-Attiyah, partirá mañana en una posición más retrasada que sus directos rivales: "No era fácil este prólogo y hemos sido prudentes", ha explicado en meta Carlos. Su compañero Nani Roma , que ha sido octavo, saldrá más adelantado y con opción a elegir puesto.

El sudafricano Lategan se ha impuesto en el prólogo / Toyota Gazoo Racing

Canet, asombra

Ross Branch, flamante ganador del Mundial de raids en la categoría de las dos ruedas, ha sido el último en tomar la salida, pero no ha podido batir el tiempo de Sanders (10:01:00). El botsuano de Hero se ha quedado a 12 segundos del australiano de KTM, mientras Edgar Canet ha terminado tercero y como mejor en su categoría Rally2.

La joven ‘perla’ que KTM ha reclutado para su equipo de fábrica, ha dejado su imprenta en su estreno en el Dakar. El piloto de La Garriga, que a sus 19 años es el más joven entre los inscritos, ha llegado a liderar la especial tras batir el tiempo de referencia en más de un minuto y medio. Solo dos de los pilotos de la máxima categoría RallyGP que han salido después han superado al catalán, pero sin duda ha dejado claras sus intenciones. “Para ser el primer día de escuela, no está mal”, ha bromeado. Apunten su nombre.

“Estoy supercontento, creo que ha ido bastante bien, no me he perdido. No he cometido ningún error de navegación y me he ido adelantando a todos los cruces, siempre sintiéndome muy bien sobre la moto, muy cómodo. Sí que he cogido bastante polvo de los pilotos que iban delante, pero en general ha sido una etapa muy rápida, como a mí me gustan. Contento con la posición y ahora ya nos centramos en la etapa de mañana que es la importante. Toca elegir orden de salida. Mañana empieza el Dakar de verdad y tenemos que estar preparados. Es todo un sueño", ha dicho el prometedor Edgar Canet. Apunten su nombre.

Por su parte, el valenciano Tosha Schareina, ganador del prólogo del año pasado y que sumaba cinco victorias en esta especialidad desde Marruecos 2023, no ha podido repetir en esta ocasión con su Honda oficial, aunque se ha colado en el top cinco para elegir posición de cara a mañana en la primera etapa, cuando empezará el fuego real en el Dakar.

El piloto indio Harith Noah, ganador de la categoría de motos Rally2 en 2024, ha causado el primer abandono, tras fracturarse la muñeca este viernes. Es compañero de Santolino en la estructura Sherco, lo que supone un golpe para las aspiraciones del salmantino, que se queda sin apoyo.

La etapa de mañana, primera del recorrido que terminará el 17 de enero, discurrirá como la de hoy, en las proximidades de Bisha, aunque con 500 kilómetros, de ellos, 412 de especial cronometrada.