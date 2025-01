Aplazado el voto de censura a Laporta

Últimas horas en el entorno azulgrana de cierto frenesí por la pretendida voluntad de Jordi Farré, precandidato a las presidenciales del FC Barcelona, de activar un voto de censura a Joan Laporta. Una idea que no gustó a nadie, en particular en esa amalgama de grupos que componen la oposición, que hace un par de días se unió para reclamar la dimisión del presidente azulgrana y puso sobre la mesa la amenaza del voto de censura. Farré, al final, no se presentó a las oficinas del club a las 9 de la mañana, como tenía previsto, después de aceptar el mensaje de estas plataformas de la conveniencia de consensuar la iniciativa. De momento, queda aplazada.

Según trascendió en la tarde del día de Reyes a través del 'Sport', Farré planeaba poner en marcha hoy mismo la medida para cortar la presidencia de Laporta como ya hiciera hace unos cuatro años con Josep Maria Bartomeu. Debía acompañarle Marc Cornet, antiguo miembro de Seguiment FCB. Un intenso intercambio de llamadas y mensajes se produjo a última hora del lunes entre diferentes partes para que la intentona, por ahora, no fuera más allá. Este martes, Farré y Cornet planean realizar una rueda de prensa para explicar sus próximos movimientos.

Dos partidos en Montjuïc

Una acción de censura activada ahora daría solo 15 días para recoger las firmas necesarias para que se active oficialmente el procedimiento. Teniendo en cuenta que el club dispone de cinco días para preparar las papeletas y su recogida, en ese margen se celebrarían dos partidos en Montjuïc, el partido de Liga ante el Valencia (26 de enero) y el partido de Champions ante el Atalanta (29 de enero). Los partidos en casa siempre son trascendentales para ayudar a captar firmas. Hace cuatro años, contra Bartomeu, se recogieron 20.731 signaturas que avalaron la moción de censura.

Públicamente dio explicaciones de por qué no resultaba conveniente tirar adelante ahora con este procedimiento Joan Camprubí Montal, de la plataforma Som un clam, una de las 10 firmantes del comunicado que reclamó la dimisión de Laporta, espoleados por el 'escándalo Olmo' y su no inscripción federativa. Lo hizo anoche en 'El Larguero', de la cadena SER. "Esperamos que Laporta y su junta ofrezcan explicaciones y den un paso al lado. Por el bien del Barça. Pero ahora deprisa y corriendo, con pocos partidos en Montjuïc a la vista para recoger firmas, con un título en juego y en medio de la Champions... Suena un poco extraño de una persona que tiene miembros de su precandidatura en la junta actual de Laporta [en referencia a Joan Soler y Sisco Pujol] y sin hablar con los demás grupos de oposición que hicieron el comunicado".

Farré y Cornet consideran hoy, después del intercambio de mensajes de las últimas horas con la oposición, que el voto de censura resulta "inevitable", que ha habido un cambio de escenario, de ahí que no se hayan presentado esta mañana a las oficinas del club, que no hace falta correr y que "debe articularse bien", manteniendo abierto el diálogo con los demás grupos de oposición. Cabe recordar para que un voto de censura prospere precisa del 66% de los votos de los socios.