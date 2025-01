Carlos Pastrana: "Si no creyera que nos podemos salvar, no estaría en el BM Dólmenes Antequera"

El BM Dólmenes de Antequera comenzó el 2025 con la noticia de la contratación de Carlos Pastrana como nuevo entrenador. Será el hombre que tendrá la complicada labor de sacar al equipo malagueño de la parte baja de la clasificación de la División de Honor Plata.

La presidenta del club, Lourdes Melero, dejó claro en la presentación su confianza hacia el nuevo entrenador: "Nosotros somos un club de cantera (…) estaba llevando el juvenil y ahora pasa al primer equipo. Esperamos comenzar sumando, confiamos en que el nuevo entrenador, los jugadores y un nuevo fichaje que va a venir puedan sacar esto adelante". Además, lanzó un mensaje contundente: "Vamos a luchar, esperamos no descender, ese es el objetivo".

Actitud para cambiar la dinámica

Pastrana hizo hincapié en la implicación de los jugadores: "Esto lo sacan ellos, no hay una varita mágica de un entrenador para cambiar esto". Sobre el sistema de juego, señaló: "En tan poco tiempo no se puede cambiar nada. Además, no creo que se estuviera haciendo mal, coincido en muchos aspectos del actual sistema. Simplemente, creo que el equipo tiene que tener otra actitud, la cabeza más amueblada, más calma, quizá busquemos más fluidez, más contraataque, más rapidez".

Reacción inmediata

El entrenador antequerano afronta el reto de cambiar la dinámica del equipo en la segunda vuelta, puesto que la situación actual es crítica, ya que el Dólmenes es ahora mismo colista con únicamente cinco puntos en el casillero. Aun así, Pastrana confía en poder salir de la zona baja: "Si no creyera que el equipo se puede salvar, yo no doy un paso al frente. Deportivamente, el equipo no se merece estar donde está. Cambiando la actitud de los jugadores, buscar que crean en ellos mismos, podemos cambiar la dinámica".