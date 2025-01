El Costa del Sol busca el pase a cuartos en Islandia

El Costa del Sol Málaga afronta la primera final de esta temporada. A más de 5.500 kilómetros de casa, en la otra punta del planeta, las ‘panteras’ se juegan continuar en una competición fetiche como la EHF European Cup. Reikiavik acoge la vuelta de la eliminatoria del Last 16 entre el Valur y las malagueñas este sábado a las 17.30 (hora española) en el N1 Hollin. De la ida se arrastra un 25-25 de Carranque, por lo que el equipo de Suso Gallardo tendrá que ganar. En caso de empate habrá tanda de penaltis. Momento para mantener la cabeza fría y sacar ese gen de campeón.

«Hay que confiar, este grupo ha demostrado la veteranía y el balonmano suficiente como para darle una oportunidad y esa confianza de que es capaz de ganar fuera de casa ante un grandísimo rival. Es verdad que tenemos que mejorar, pero lo hemos hecho muchas veces y por qué no otra vez más», aseguró el técnico en la previa, con plena confianza en la plantilla para este día crucial. Llegan con buenas sensaciones después de tener el liderato virtual de la Liga Guerreras Iberdrola al final de la primera vuelta después de ganar en Barakaldo al Balonmano Zuazo Femenino este jueves.

Bajas sensibles

La expedición malagueña llegó a la capital de Islandia este viernes al mediodía desde Bilbao, con escala en París. Por la tarde se ejercitó en el escenario del encuentro, para el que no podrá contar con Silvia Arderius, Espe López, Alice Fernandes, Bárbara Vela y Elena Valdivia; las dos últimas por decisión técnica. «Sabíamos que no iba a ser una eliminatoria fácil. Hablamos de un equipo que ha mantenido al grupo durante muchos años, que tiene 5/6 jugadoras en selección. Sabemos que es un viaje complicado, largo. Esperamos que seamos capaces de mejorar en los detalles que no estuvimos bien en Málaga y sacar un partido que es vital para nuestras aspiraciones en Europa», analizó el entrenador malagueño.

«A nivel defensivo tenemos que mejorar mucho, no estuvimos cómodas y afectó en el porcentaje de portería. Para nosotras es vital poder defender y correr para meter goles fáciles ante un equipo con tanto peso y centímetros, con una defensa fuerte que cuesta penetrar», cerró Suso Gallardo.

El Valur viene de encajar la primera derrota del curso en su liga nacional a manos del Haukar, el otro club islandés aún en liza en la competición (28-23). Una final en enero para el Costa del Sol Málaga, al que le gustan estos días grandes hechos para heroínas. Nada más y nada menos que seguir con vida en la EHF European Cup.