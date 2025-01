Davidovich remonta dos sets por segundo partido consecutivo y alcanza los octavos

El tenista malagueño Alejandro Davidovich consiguió remontar dos sets de desventaja por segundo partido consecutivo e imponerse al checo Jakub Mensik por 3-6, 4-6, 7-6 (7), 6-4 y 6-2, en la tercera ronda del Abierto de Australia.

“Tres partidos seguidos ganando en Australia por primera vez, remontando los dos primeros sets. Es increíble”, comentó en pista tras tres horas y media de lucha.

Davidovich, que se unió a su compatriota Carlos Alcaraz (3) como únicos tenistas españoles que quedan en el cuadro masculino, levantó dos puntos de partido durante el juego de desempate del tercer set.

Problemas físicos

Davidovich fue capaz de superar los problemas físicos que arrastraba de la anterior ronda, en la que firmó el partido más largo de la actual edición y ganó al canadiense Felix Auger-Aliassime (29) por 6-7 (7), 6-7 (5), 6-4, 6-1 y 6-3, en cuatro horas y 51 minutos.

Davidovich se convirtió en el 19º tenista español en acceder a los octavos de final a orillas del Yarra y en el 24º en lograr cuatro o más participaciones en esta ronda en competición 'slam'.

Tendrá la oportunidad en octavos de final de vengarse de su verdugo en la edición de 2023, el estadounidense Tommy Paul (12), que le venció en cinco sets.

"Sólo quiero estar calmado y disfrutar del partido"

El tenista malagueño explicó en la rueda de prensa posterior a su heroica remontada en tercera ronda del Abierto de Australia que sólo quiere estar calmado y disfrutar del partido, "después de un año con muchos problemas".

"Sólo quiero estar calmado y disfrutar del partido. Tuve muchos problemas el año pasado y no tuve la oportunidad de estar listo mentalmente", explicó un Davidovich deseoso por descansar para preparar su próxima cita frente al estadounidense Tommy Paul (12).

"Ha habido muchos cambios. Si tengo que hablar hablaré en un futuro de lo que ha pasado y no quiero darle mucha bola a esto. Creo que he formado un buen equipo y estamos muy compenetrados", agregó el andaluz, que incidió en que el año pasado hubo muchos cambios en su vida.

"He dejado de pelear hace meses. Siempre he sido un jugador con muchos altibajos, no era mi esencia. He tenido picos muy buenos y picos horribles. Esta sensación y todo el trabajo que he puesto durante estos meses es lo que me gusta, me voy a la cama muy tranquilo", concluyó.