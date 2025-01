El PSG cierra el fichaje de Kvaratskhelia por 70 millones

El atacante georgiano Khvicha Kvaratskhelia se convirtió en nuevo jugador del Paris Saint-Germain este viernes, procedente del Nápoles, club con el que ganó la Liga italiana en 2023 siendo el MVP del campeonato, con contrato hasta 2029.

"El Paris Saint-Germain se complace en anunciar la firma de Khvicha Kvaratskhelia. El extremo de 23 años, quien llevará el número 7, se convierte en el primer jugador georgiano en la historia del club", apuntó la web oficial del equipo francés sin dar cifras de un traspaso que los medios locales ponen en 70 millones de euros.

Nacido en Tiflis, Kvaratskhelia dio a conocer su nombre en Europa con su corta pero intensa trayectoria en el Nápoles. El joven extremo izquierdo ascendió por las distintas categorías de formación del Dinamo Tiflis antes de hacer su debut en la Erovnuli Liga (campeonato georgiano) en septiembre de 2017.

Un año después, el atacante se unió al FC Roustavi como jugador libre antes de ser cedido, en 2019, al Lokomotiv Moscú por medio año. En busca de minutos, fichó por el Rubin Kazán en el verano de 2019, donde se consolidó como uno de los talentos más prometedores de la liga rusa después también en el Dinamo Batumi.

Kvaratskhelia continuó su meteórica carrera y alcanzó un nuevo nivel al unirse al Nápoles en 2022. En su primera campaña en el Calcio, el georgiano llevó al club napolitano a la Serie A como MVP y máximo asistencia del campeonato liguero.

"El proyecto fue lo que me convenció de venir aquí. Sé lo que el club quiere lograr y cómo trabaja con los jugadores. Eso encaja con lo que soy; muchos grandes jugadores han jugado aquí. No lo pensé mucho cuando tuve la oportunidad de venir a París", afirmó en su primera entrevista, a los medios del PSG, el ya ex del Nápoles, encantado con el traspaso y con ponerse a las órdenes de Luis Enrique Martínez.

"Es uno de los mejores entrenadores del mundo. Sé que voy a aprender mucho trabajando con él, y estoy muy feliz de convertirme en un jugador entrenado por Luis Enrique. Quiero vivir nuevos retos al venir aquí a París, nuevos sueños, nuevos objetivos. Quiero mejorar para ayudar al equipo al máximo y dar lo mejor de mí", terminó.