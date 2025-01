El Costa del Sol cae frente al Valur y se despide de la EHF European Cup

El Costa del Sol Málaga está eliminado de la EHF European Cup. Momento duro para las panteras, que dicen adiós a uno de los grandes objetivos de esta temporada 2024/25. En los octavos de final se despiden de este torneo tan especial después de caer derrotadas de manera holgada en el N1 Hollin de Reikiavik a manos del Valur (31-26). Ahora toca rearmarse para afrontar la Liga Guerreras Iberdrola y la Copa de la Reina, las dos competiciones en las que las malagueñas están en liza.

Salía con buen pie a las tablas del coqueto pabellón islandés el equipo de Suso Gallardo. Bitolo abría hueco con el 1-3 y avivaba la llama de la esperanza. No duraba mucho esa versión sólida, seria y eficaz de las malagueñas, que no podían contener el empuje de las locales. Pronto recuperaban el paso y tenían esa marcha extra para empezar a poner los primeros ladrillos del posterior triunfo (5-3). Marta Regordán ponía el 5-5, pero era su última acción en el partido. Se tenía que retirar en camilla después de un choque con la portera rival que le produjo un hinchazón alrededor del ojo derecho. Ahí hubo una desconexión que costaba cara.

Elíasdottir lanzaba un aviso y estiraba hasta el 8-5. Ahí se sentían cómodas las islandesas, que tenían un plan y lo ejecutaban con maestría. Se mostraban inferiores las panteras, que remaban para no perder el paso. Al descanso, 13-10. No fue buena la respuesta tras el paso por vestuarios y es que en menos de un minuto el marcador lucía un 15-10 que ya se antojaba complejo. Se intentaban tocar teclas, pero el Valur campaba a sus anchas y castigaba con continuidad. Se manejaban distancias importantes (20-14), 23-17). Joana Resende tomaba protagonismo, pero no era suficiente porque atrás no había red de seguridad.

Dura derrota del Costa del Sol Málaga, que fue superado de manera clara por su rival (31-26, 25-25 en la ida) y se marcha de la EHF European Cup en Reikiavik. Ahora es momento de resetear, reconstruirse y volver a trazar una hoja de ruta para lo que queda de temporada, que es mucho. La posición en la Liga Guerreras Iberdrola es muy buena y en la Copa de la Reina está todo por hacer, con aún la clasificación por disputar. La eliminación europea lanza un aviso y muchas enseñanzas, aunque queda mucho por delante.