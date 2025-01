Badosa se lanza a por el título

Paula Badosa sigue mostrando firme candidatura a hacer algo grande en Melbourne. La española está en cuartos de final por primera vez en su carrera tras superar una dura prueba de fuego ante Olga Danilovic (6-1 y 7-5) en 1 hora y 23 minutos de partido.

Una victoria que rompe su techo de cristal en Australia y que la va a devolver al Top10 más de dos años después, tras superar una prueba en la que demostró una vez más su gran nivel y la capacidad de sufrir y resistir.

Se apuntó el primer set de manera brillante en menos de media hora, mandando de principio a fin y sin apenas dar un solo resquicio con su servicio, que volvió a funcionar a las mil maravillas. Siete servicios directos consiguió la española, que tuvo más problemas en el segundo set.

La serbia consiguió plantear más batalla y elevó su nivel, haciendo sufrir a la española, que a diferencia de su partido ante Kostyuk, supo mantener la calma en el peor momento. Del 2-5 que amenazaba el set para sus interese, al 6-6 para mandar el desenlace al 'tie break'.

Allí volvió a elevar su nivel, en el juego y en el servicio y dejó sin posibilidades a la serbia, que se vio resignada ante el potencial que demostró Badosa en el momento importante. 7-2 en el desempate y rumbo a cuartos de final, donde se medirá a Coco Gauff, número 3 del mundo, que superó a Belinda Bencic en tres sets (5-7, 6-2 y 6-1).

“Creo que soy una luchadora… He pasado por tantas cosas en mi vida. Creo que me ayudó a apreciar más el momento" aseguró una orgullosa Paula Badosa tras meterse entre las ocho mejores del torneo. "Estuve bastante tranquila. Después del vídeo del otro día me decía 'tienes que comportarte’" bromeó ella misma en referencia a las imágenes del partido ante Kostyuk, en el que se la vio quejarse en el peor momento en el segundo set.

DESDE GARBIÑE

Con la victoria, Paula se convierte en la sexta española en conseguir acceder a los cuartos de final de Australia, tras Arantxa Sánchez Vicario, Conchita Martínez, Virginia Ruano, Carla Suárez y Muguruza.

Es ya la mejor actuación española desde aquella final en la que Muguruza cayó ante Sofia Kenin en 2020, en un territorio todavía prohibido para el tenis femenino español. Arantxa y Conchita también alcanzaron la final, aunque sin suerte para ambas.