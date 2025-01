Larrubia se apunta a la visita de mañana a Anduva

Buenas noticias en el Málaga CF, que va a poder contar con dos de sus piezas más importantes en la visita de este próximo lunes al Mirandés en Anduva (20.30 horas). Si nada se tuerce, Pellicer tendrá a su disposición tanto a Luismi como a David Larrubia, que ya están a pleno rendimiento y estarán disponibles, con la posibilidad de que puedan ser incluso titulares.

La semana empezó con muchas bajas en el conjunto blanquiazul, pero el equipo se ha ido reponiendo conforme pasaban los días. Por un lado, Izan Merino y Antoñito Cordero tuvieron que marcharse con la selección sub-19 española, para jugar el miércoles un amistoso frente a Italia. Ambos están de vuelta y no tendrán problemas para jugar en Anduva, si así lo decide Pellicer. Por otro lado, Luismi empezó la semana aquejado de un virus que le impidió entrenarse, pero ya está plenamente recuperado para ser de la partida frente al Mirandés.

Retorno

Y la mejor noticia de la semana ha sido el retorno de David Larrubia. El malagueño se sometió durante el parón navideño a un intervención menor de carácter privado y tuvo que perderse el encuentro de la pasada jornada frente al Deportivo en La Rosaleda. Había dudas de si iba a llegar a tiempo a la cita, pero tras entrenarse con normalidad desde el jueves parece obvio que estará en la convocatoria para viajar a Miranda de Ebro. Lo que está por ver es si, tras estas semanas sin poder trabajar con normalidad, estará para ser titular o esperará su oportunidad desde el banquillo.

La recuperación de David Larrubia es capital, teniendo en cuenta que los blanquiazules no podrán contar con Kevin este lunes. El del Llano del a Trinidad sufre una pequeña lesión muscular que le impedirá estar en Anduva. Desde el club transmitieron que no tenía especial gravedad, pero sí es lo suficiente como para que no pueda jugar frente a los de Alessio Lisci. Si Pellicer considerase que Larrubia no está para 90 minutos, la alternativa en el once podría ser para Yanis Rahmani.

Importancia de Larrubia

El malagueño ha participado esta temporada en 17 partidos de LaLiga Hypermotion, 16 de ellos como titular. Es el cuarto jugador de la plantilla que acumula más titularidades, solo por detrás de Alfonso Herrero (22), Manu Molina (20) y Nelson Monte (19). Ha participado en tres tantos: 2 goles y una asistencia. Su regreso es una gran noticia para el Málaga CF.