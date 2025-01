Suso Gallardo: "Esperamos sobreponernos a este varapalo"

El entrenador del Costa del Sol, Suso Gallardo, no ocultó su decepción ante el desarrollo del encuentro de vuelta de los octavos de final de la EHF Cup, que se ha saldado con la eliminación de las panteras en esta competición. "Esperemos poder sobreponernos a este varapalo y, como la competición no para, volver a engancharnos a los objetivos que quedan", especificó.

Sin poder correr

"Hemos empezado bien los primeros cinco o seis minutos. A partir de ahí hemos vuelto a tener mucha indisciplina defensiva. Cuando hacíamos parte del sistema que teníamos planteado, en la finalización no estábamos coordinadas", resumió. Después del encuentro reconoció que cuando las panteras no funcionan en defensa, sin poder hacerse fuertes desde atrás, "en ataque" van mucho más ahogadas. "No podemos ir todo el rato a marcadores tan altos. Este equipo siemrpe se ha caracterizado por su defensa y de nuevo no hemos estado cómodas en defesna, y no hemos podido correr", argumentó.

Choque ante Rocasa

De esta forma, para Gallardo es justo vencedor el Valur, "porque tanto en el partido de ida, en el que se consiguió empatar, como en esta ocasión, ha sido superior". Y resumió el preparador lo que les viene: "Ahora toca volver, que es un viaje de vuelta largo, descansar unos días y volver a la carga. Tenemos un partido importantísimo en casa contra Rocasa y, la semana siguiente, es la clasificación de Copa, algo fundamental también para el club", concluyó.