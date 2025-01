Trepidante empate final para el Nueces de Ronda ante el STV Roldán (1-1)

El Nueces de Ronda Atlético Torcal cosechó un empate a puntos ante su público, después de ofrecer un trepidante final en el pabellón Guadaljaire de la capital malagueña. Las costasoleñas se adelantaron a cuatro minutos para la conclusión, después de que las dos porteras brillasen a gran altura y mantuvieran sus porterías a cero hasta ese instante. Sin embargo, el STV Roldán logró equilibrar esa mínima renta con una diana que dejó el tanteo definitivo en 1-1. Un gran partido para el espectador que incluso ya ha podido disfrutar este año de las malagueñas a través del canal Teledeporte.

Cualquier persona que vea el resultado pesará que fue un partido aburrido, con poco destacable y que no hubiese merecido la pena. No obstante, el choque tuvo todos los ingredientes para considerarlo merecedor de la mejor competición del planeta en esta disciplina. Los dos conjuntos fueron atrevidos, con intensidad, esfuerzo y un público que no dejó de animar en todo el partido, con incontables ocasiones que pudieron haber dejado el marcador en unas cifras bastante mayores.

Las jugadoras malagueñas posaron con la mascota del equipo antes del inicio del encuentro. / L. O.

La falta de puntería, la gran defensa de ambos equipos y sobre todo unas porteras que merecieron el MVP al final del partido hicieron que el marcador se quedase en el 1-1 final. Y para darle mayor emoción al encuentro, los dos goles llegaron en los últimos 4 minutos de partido. ¿Quién puede ofrecer más?

Alejarse del descenso

El Nueces de Ronda Atlético Torcal quería afianzar este fin de semana su gran comienzo de año y, a tenor de los resultados que se estaban dando, conseguir una victoria que le haría alejarse bastante de los puestos de descenso. Para el STV Roldán, el partido les podía servir para enmendar el adverso resultado de la última jornada, en la que cayó ante un poderoso Burela (3-1), y poder seguir luchando por entrar a final de temporada en los puestos de playoff. Además, Ceci Zarzuela volvía a la que fue su casa durante casi diez años.

El choque comenzó con los dos equipos dispuestos a poner de su lado el partido, una lucha de posesión y de defensa alta e intercalando ocasiones. Rocío Gómez estrelló la pelota en la cruceta de la portería de Valeria y más tarde fue Teté la que puso a prueba a Cristina María, que detuvo magníficamente.

Una de las acciones ofensivas protagonizadas por las jugadoras del conjunto costasoleño. / L. O.

Más tarde la tuvo Ceci, pero Vicky Bella desvió providencialmente a córner. Poco después la propia Vicky Bella intentó sorprender desde el centro del campo a Cristina María, pero su disparo se marchó ligeramente alto. En el minuto 11, África gozó de otra ocasión en un contragolpe. Y así se sucedieron las ocasiones, justo después para el Roldán. La más clara oportunidad de esta primera mitad llegaría en el minuto 16, a raíz de un disparo de Alba que desvió de manera increíble Valeria.

El segundo tiempo comenzó como el primero, con defensas fuertes y presión alta. El recital de Valeria continuaba. Salvó el primero con un gran despeje en un mano a mano con Mariangeles Villa. Y luego repitió ante Ceci. Poco a poco las visitantes se hacían con el dominio del partido, pero el gran trabajo del equipo malagueño en defensa no dejaba de dar sus frutos.

De portería a portería

Además, al contragolpe también había llegadas de peligro ante la arquera Cristina María. Así, en el minuto 28, las murcianas estuvieron a punto de encajar una primera diana de Susi. Sólo un minuto más tarde, la esteponera Ceci completaba una acción individual que forzó una nueva acción de Valeria para evitar el 0-1.

Restaban cuatro minutos de tiempo cuando tras un robo de Vicky Bella, con posterior taconazo que servía de caño ante una jugadora visitante, África encaraba a Cristina María y alojaba el esférico en la mismísima escuadra defendida por Cristina María. El Guadaljaire estallaba de júbilo pensando que en un partido tan ajustado la victoria prácticamente era segura.

Las murcianas se volcaron a partir de ahí, con acciones de juego de 5, con la portera jugadora, y en pleno asedio pudo sentenciar África, cuyo pase final cerca de la portería desvió Alba García a córner cuando casi se cantaba el 2-0. Lo peor iba a llegar en el minuto 39, porque un disparo de Mariangeles Villa que llegó a tocar Valeria terminaba mansamente en la potería. El Nueces de Ronda Atlético Torcal acarició los tres puntos, después de haberse reforzado en pleno mercado invernal, aunque las tablas finales hacían justicia a lo visto durante todo el choque.