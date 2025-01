Mensaje de Ancelotti a Florentino: "La fecha de mi salida del Real Madrid no la voy a decidir yo nunca"

Carlo Ancelotti compareció en rueda de prensa antes del partido que medirá este miércoles al Real Madrid con el Salzburgo en el Santiago Bernabéu (21:00) en la penúltima jornada de la primera fase de la Champions. El italiano valoró, precisamente, este nuevo formato y las opciones de los blancos de sortear la eliminatoria de playoff: "De momento el hecho de jugar dos partidos más me hace ser un poco más negativo en la valoración. Es algo nuevo y hay que evaluarlo después de los dos próximos partidos. La única posibilidad que tenemos es ganar los dos partidos y si tenemos que jugar la eliminatoria, la jugaremos al máximo de nuestra calidad en un calendario exigente. Este será un partido importante porque marca el cierre de la Champions y tenemos que sumar el número máximo de puntos para quedar cuanto más arriba en la clasificación. Es vital en este sentido y trataremos de jugarlo bien".

En manos de Florentino

Preguntado por su futuro y su posible marcha al final de esta temporada, pese a tener un año más de contrato, Carletto fue muy claro: "Quiero ser muy claro. La fecha de salida de este club no la voy a decidir yo nunca. Llegará ese día y no sé cuándo lo será. Puede ser mañana después del partido, en un año o en cinco. Tengo una ventaja, tenemos a Florentino cuatro años más y podemos hacer una despedida juntos con todo el cariño del mundo". También habló de si siente poco querido pese a los 15 títulos que ha dejado en las vitrinas del club: "No creo que sea así. Me siento muy querido en todos los aspectos, por la afición y por el club. Es verdad que veces se exagera un poco a nivel mediático, pero yo no quiero estar en esa onda y sigo mi línea".

Ancelotti evaluó también el progreso del equipo en este primer tramo de temporada: "A nivel ofensivo estamos sacando buen rendimiento en goles y en el defensivo tenemos que mejorar mucho. Eso será la llave del éxito de la temporada y de si pelearemos hasta el final en todas las competiciones".

Sobre Mbappé, que había comparecido minutos antes que él, dejó la siguiente reflexión: "Al principio intercambiaba más la posición con Vinicius porque a Vini le gusta jugar por dentro también. Ahora un poco menos. El cambio que hemos hecho es para filtrar más la posición e Bellingham, que juega detrás de ellos, no para mejorar la posición de Mbappé. El gol no lo marcas por fuera, si juegas por dentro es suficiente un desmarque y un toque. Y la mejor calidad de Kylian es el desmarque y la velocidad". Para el italiano también ha sido clave que "cuando hay momentos difíciles lo intentas de todas las maneras, pero lo que hay que hacer es volver a lo básico. Tanto en lo colectivo como en lo individual. El jugador intenta complicar las jugadas y lo que hay que hacer es simplificarlas. Y Kylian lo ha hecho".

Y terminó descartando acudir al mercado y centrándose en la plantilla que tiene: "Nosotros tenemos una plantilla muy completa. Y teniendo en cuenta lo que ha pasado el año pasado, que las bajas por lesión han elevado el compromiso del grupo, este año también puede pasar eso".