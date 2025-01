El Costa del Sol se cita en las alturas con el Rocasa Gran Canaria

Tras el golpe de la eliminación de la EFH European Cup, el Costa del Sol Málaga vuelve a la Liga Guerreras Iberdrola con un clásico contemporáneo. Este sábado, a las 19.30 hora peninsular, las 'panteras' visitan al Rocasa Gran Canaria en el Pabellón Antonio Moreno. Partido de altos vuelos para las malagueñas, ya plenamente enfocadas en la competición nacional donde ahora ostentan la segunda posición. La visita a las islas será una buena piedra de toque a todos los niveles.

Recuperar sensaciones tras la eliminación europea

«Es verdad que es un chasco, pero no queda otra que levantarse. Volvemos a la competición doméstica y viene un partido súper importante, hay que seguir la estela del Guardés y pelear esa primera plaza», apuntó Suso Gallardo en la previa, consciente del cambio de clic que hay que hacer de aquí en adelante: «Está claro que no nos queda otra que hacer borrón y cuenta nueva, levantarnos y pensar en sábado a sábado, quitando la clasificación para la Copa de la Reina. El objetivo tiene que ser sino primero, estar lo más arriba en la clasificación para tener un buen cruce de play off y el factor campo». El entrenador, además de las bajas habituales de media y larga duración, no podrá contar con Marta Regordán. La sevillana padece un traumatismo facial sin fractura del hueso malar que se produjo en Reikiavik.

Gran Canaria: una visita difícil

Las isleñas, dirigidas por Carlos Herrera, estaban en quinta posición hasta el inicio de la primera jornada de la segunda vuelta. Eso sí, arrastran una mala racha de resultados recientes con una derrota y un empate en sus últimos tres partidos. «Desde que cogió el equipo Carlos, se sabía que iba a funcionar, conoce muy bien la casa y las jugadoras, trabaja muy bien. Está volviendo ese Rocasa de antaño con muchas jóvenes y mezclando con esa veteranía, con gente importante como Silvia Navarro o Lulu Guerra. Están siendo compactas, están bien trabajadas y nos van a poner en muchísimos apuros», cerró Suso Gallardo.

Un día de trascendencia capital para las panteras, que pueden continuar metiendo presión al líder. Oportunidad para recuperar la ventaja con el tercer clasificado, y de encarar con confianza el encuentro de la segunda ronda de clasificación para la Copa de la Reina de la próxima semana. Pero paso a paso. Sábado para que el Costa del Sol Málaga resurja en una plaza grande.