Dólmenes Antequera-Trops: un derbi de realidades opuestas

El pabellón Fernando Argüelles de Antequera acoge este sábado, a partir de las 18.30 horas, el segundo acto del derbi malagueño de la División de Honor Plata. Precisamente, recién inaugurada la segunda vuelta, Dólmenes Antequera y Trops Málaga volverán a verse las caras cuatro meses después del último enfrentamiento que acabó con victoria capitalina por 27-25.

Un derbi de contrastes

El derbi, llega en un momento crítico para los antequeranos, que cierran la clasificación en la segunda categoría del balonmano nacional con cinco puntos. Uno de los capitanes del equipo, Nacho del Castillo, así señalaba la importancia de sumar puntos cuanto antes: “Los derbis son siempre intensos, disputados, nos vamos a dejar todo. Da igual la clasificación, tenemos que hacernos fuertes, tenemos el factor cancha y la victoria tiene que quedarse aquí”. Asimismo, Del Castillo reconoció que tendrán que trabajar muy duro para lograr el triunfo ante un equipo que “conocemos muy bien”.

En una situación diametralmente opuesta para los visitantes, ya que la escuadra que entrena Quino Soler se encuentra peleando por acceder a los puestos de fase de ascenso a la Asobal. El Trops es sexto clasificado con 20 puntos, a uno del Sinfín Santander, que ocupa posición de fase de ascenso, y a cinco del líder, el Eón Alicante.

Imagen del último derbi entre el Trops Málaga y el Dólmenes Antequera. / Emilio Duarte

Partido igualado

Por tanto, viendo la situación de uno y otro equipo, el derbi del sábado podría calificarse, sobre el papel, como el más desigual de todos los disputados. Sin embargo, como advirtió el jugador del Trops, Edu Escobedo, ex del Dólmenes, en un partido de estas características puede pasar cualquier cosa. El internacional júnior tiene claro que "la competitividad, la intensidad y la igualdad que habrá en la pista será la misma que ha habido otros años". "La clasificación de Los Dólmenes no refleja la calidad de sus jugadores. Así que se prevé un partido competido y más aún en el Fernando Argüelles porque su afición aprieta. Será un duelo igualado y bonito", recalcó el joven lateral.

El partido del sábado, correspondiente a la jornada 17, será dirigido por la pareja arbitral formada por los cordobeses Alberto Murillo Castro y Pablo García Sánchez, y podrá seguirse en directo por el canal de YouTube del club antequerano.