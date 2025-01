Louzán, presidente de la RFEF: "Florentino me dijo tenéis que resolver lo de los árbitros, el Madrid ha perdido títulos por ellos"

Rafael Louzán, nuevo presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), ha sorprendido este miércoles al asegurar que "Florentino Pérez me dijo que 'tenéis que resolver ese asunto de los árbitros que nos está perjudicando y hemos perdido muchísimos títulos por culpa de los árbitros". En una entrevista concedida a Josep Pedrerol para el programa ‘El Cafelito’, de El Chiringuito, ha hablado con naturalidad de la "perseverancia" del club blanco para solucionar los problemas arbitrales que, a juicio de Florentino, sufre el equipo.

"Yo le dije que creía en la labor de los árbitros", recalca Louzán, que cuenta más detalles de su relación con Pérez. "Mi relación, que era anterior a esto (de ser presidente de la RFEF), es buena. Lo que pasa es que Florentino manifiesta con rotundidad que se siente perjudicado en el ámbito arbitral y demás, lo que ya es 'vox populi'. Entonces, yo le digo que acabo de llegar y que habrá que poner el contador a cero y que vamos a intentar de alguna manera llevarnos bien", explica en un avance de la entrevista.

"Me recuerda de vez en cuando el caso Negreira. "Resuelve el caso Negreira y tal". Yo le digo que está en mano de la justicia. ¿Yo qué voy a resolver?", asegura, además de admitir que Florentino también le dijo un día que "iba a traer árbitros ingleses para arbitrar" y que esta preocupación del empresario "no es de ahora".

Además, el máximo dirigente federativo ve complicado encontrar la "paz" entre Florentino y Javier Tebas. "Alguien me ha preguntado y he dicho que por qué no, pero veo que va a ser muy complicado. Hay retos difíciles y este es todavía más, no es fácil eso", confiesa.

Nueva polémica tras la Supercopa

Llegan estas declaraciones poco después de que la Real Federación Española de Fútbol se pronunciara sobre otra polémica, en este caso a raiz de los lamentables incidentes que vivieron los aficionados del Real Mallorca, especialmente las mujeres, que se desplazaron a Yeda (Arabia Saudí) para disfrutar de la Supercopa de España.

Tardó más de una semana, pero Louzán, acabó pidiendo disculpas a la afición bermellona. "Es verdad que hemos estado en contacto con el máximo responsable del Mallorca desde el minuto 0 en que comenzó esto y durante toda esa noche. Desde aquí tengo que pedir disculpas a toda esa afición que se desplazó", ha declarado ante los medios en un acto institucional en Paiporta.