Ancelotti: "Hay jugadores que nadie sospecha a los que les encantaría vestir la camiseta del Real Madrid"

Carlo Ancelotti compareció ante los medios antes del sorteo del playoff de Champions, en el que el Real Madrid se puede cruzar con el Manchester City o con el Celtic de Glasgow. El italiano no mostró ninguna preferencia y puso el foco en el calendario tan cargado que tendrá el Madrid en el próximo mes: "Tenemos que pensar los partidos que tenemos que jugar, que son muchos. Desde hoy hasta el parón que es en marzo... tenemos 13 partidos, que es un montón. Cada partido es vital desde hoy porque nos jugamos muchos. Creo que de cada partido puede depender la temporada, todo afecta ya".

Jugar en el Real Madrid

El técnico habló de los contactos que ha habido entre el fútbol saudí y Rodrygo, otro jugador que está en la agenda de Arabia: "Me cuesta hablar del futuro de los futbolistas porque son decisiones personales. Lo que veo es que los jugadores que están aquí son felices en el Real Madrid, quieren ganar títulos y quieren ayudar a lograrlos. Ya tengo dificultad para hablar de mi futuro, imaginad si tengo que hablar del de otras personas. Hay muchos jugadores que quieren estar en la plaza de Vinicius y Rodrygo porque quieren jugar en este club, con esta camiseta. Muchísimos. También hay jugadores que nadie puede sospechar que les encantaría vestir la camiseta del Real Madrid y es la fuerza de este club, su historia. Igual que hay muchos entrenadores...".

A Carletto no le extraña que Arabia esté realizando este esfuerzo por seducir a las estrellas del fútbol mundial: "Lo que pienso es que Arabia va a celebrar un Mundial en 2034 y tiene el derecho de aprovechar el fútbol para dar una buena imagen del país. Tienen un proyecto muy serio, es un país con muchos aficionados. El fútbol, como el mundo, se ha globalizado y no veo nada raro que pase lo que está pasando. El fútbol no es de Europa, es mundial y tienen todo el derecho para aprovechar del deporte para dar buena imagen del país".

El regreso de Vinicius

Sobre el mercado, que cierra esta noche su ventana de enero, no quiso dar por cerrada ninguna posibilidad: "Yo no confirmo nada. Solo espero que acabe el mercado. Y tengo que agradeceros que no me habéis preguntado mucho sobre ello este mes". También habló de su visión del futuro inmediato y de cómo ha pasado el bache inicial de la temporada: "Dije que me quería comer el turrón en diciembre, y estamos mejor que en diciembre. De los últimos 14 partidos hemos ganado 12, pero cada partido puede ser una trampa. Es lo que no queremos que pase. Estamos más sólidos y no nos podemos permitir el lujo de volver atrás".

Y terminó dedicando unas palabras a Vinicius, que regresa este sábado ante el Espanyol, después de perderse los dos últimos partido, en Liga y Champions, por acumulación de tarjetas: "Vinicius es consciente de lo que tiene que hacer en el campo. Es una persona madura, está fresco y puede aportar mucho en el partido de mañana".