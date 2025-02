Bea Álvarez, presidenta de Liga F: "¿Supercopa femenina en Arabia? Se ha lanzado como hipótesis, pero no hay decisiones tomadas"

La opción de jugar la Supercopa femenina en Arabia Saudí no forma parte de ninguna negociación. De momento. Así lo explicó Bea Álvarez, presidenta de Liga F y vicepresidenta de la Federación Española, en un encuentro con la prensa. Para Álvarez el foco no debe estar en donde se va a jugar la competición, sino en hacer el producto atractivo y mejorar lo que ahora mismo se está construyendo. Sin embargo, no cierra del todo la puerta a que se pueda disputar, aunque espera que en la toma de decisiones se tenga en cuenta a las futbolistas y "la parte social".

"Creo que la prioridad debe estar en el desarrollo de la competición, buscando un equilibrio entre la rentabilidad económica y el contexto social", argumentó la presidenta. "Este es un tema que la Liga F tiene que liderar. En mi opinión, no se trata solo de la lucha por los derechos de la mujer en un país determinado, sino de un tema más global que también afecta a otros deportes. Es cierto que ahora con la Supercopa femenina parece que debemos tomar un liderazgo en este mensaje social, pero no podemos hacerlo solas. De momento, no hay nada concreto. Se ha lanzado como hipótesis para conocer la opinión del sector del fútbol femenino, pero no hay decisiones tomadas. Ahora estamos en una etapa de buena colaboración con la Federación, y cuando llegue el momento, escucharemos las opiniones de jugadoras y clubes para tomar la decisión más adecuada", añadió.

Pablo Vilches, CEO de Liga F, junto a la presidenta Bea Álvarez en el encutro con los medios de comunicación / LigaF

La presidenta contó que se enteró mediante la declaración en televisión cuando el actual presidente de la Federación, Rafael Louzán, lo explicó durante la final de la Supercopa masculina, que ya se ha celebrado en Arabia en las anteriores ediciones. Bea Álvarez no tenía conocimiento de que esto fuera una opción y, durante una conversación personal con Louzán, este le explicó que no forma parte de ninguna negociación activa y que lo que hizo fue plantear la posibilidad para ver cómo reaccionaba el sector del fútbol femenino.

La respuesta no ha sido positiva por ninguna de las partes. Las futbolistas, como Alexia Putellas, han remarcado la falta de derechos que tienen las mujeres en Arabia Saudí, donde siguen están a años luz de los avances en feminismo que se han llevado a cabo en Europa en los últimos años.

Juicio del caso Rubiales

La presidenta de la Liga F no evitó ningún tema en su encuentro con los medios en Barcelona. Mientras esta reunión se producía estaban en marcha las declaraciones en la Audiencia Nacional por el caso Rubiales. Bea Álvarez quiso, de nuevo, mostrar su solidaridad y apoyo con Jenni Hermoso y condenar los hechos. "El caso está judicializado, y desde la Liga F siempre nos hemos posicionado de manera clara, ya que muchas de las cosas que se denunciaron las vivimos en primera o tercera persona. En su momento, estuvimos enfrentados a Luis Rubiales, y siempre he apoyado a Jennifer Hermoso y a toda la situación, respetando el proceso judicial, como debe ser. Esperemos que todo esto sirva para realizar cambios profundos y para reflexionar dentro de la propia Federación. Es necesario cambiar los procesos y protocolos para proteger a las mujeres, no solo a las futbolistas, sino también a cualquier trabajadora frente a situaciones de abuso", confesó Álvarez.

"El caso ha sentado un precedente social importante, aún quedan muchas cosas por cambiar. Lo que ha ocurrido ha puesto el foco en este tema a nivel mundial, no solo en el deporte, sino en la sociedad en general. Si esto hubiera sucedido hace cinco años, todos lo hubiéramos percibido de manera diferente. Espero que sirva como un precedente para cambiar realmente las cosas", añadió.