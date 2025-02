Flick reitera antes del duelo copero con el Valencia: "Szczesny es el número uno, claramente"

Hasta ahora, Hansi Flick se ha movido bien en los torneos cortos. Ganó en la Supercopa al Madrid su primer título como entrenador del Barça. Y ha funcionado de maravilla en la Champions donde ha terminado segundo del nuevo formato solo superado por el excelente Liverpool de Arne Slot.

Y en la Copa del Rey, dos partidos, dos goleadas (0-4 al Barbastro, 5-1 al Betis), prólogo de los cuartos de final, que se vivirán este jueves a partido único en Mestalla contra el Valencia, al que ha ganado en sus dos duelos particulares. Y el portero no se toca. Szcesnsy seguirá siendo el titular, como ha avanzado Flick. El debate ya no existe. "TEK es el número uno, claramente", ha reiterado el alemán.

No ha querido detenerse en la polémica arbitral desatada por el Madrid. "Honestamente no quiero hablar de eso. No es nuestra manera de hacer las cosas, yo no lo haría", ha explicado en torno a la carta enviada por el club blanco a la Federación y al Consejo Superior de Deportes (CSD).

"Cuando llegué aquí dije que no había excusas ni culpabilizar a nadie. Debemos intentar ganar todos los partidos, hemos perdido muchos puntos que no esperábamos y es nuestra culpa", ha precisado el técnico alemán, al tiempo que confesaba estar "viviendo un sueño" desde que se sentó en el banquillo del Barça.

Además, ha reiterado que no habrá más cambios en la portería. "TEK es el número uno", ha dicho el entrenador azulgrana, manteniendo así su confianza en el portero polaco, mientras ha relegado a Iñaki Peña a la suplencia, también en la Copa.

"Sé que vosotros comparáis jugadores. Iñaki es un portero fantástico, también tenemos grandes talentos jóvenes que hacen un buen trabajo. Pero es mi elección, lo hago porque creo que es lo mejor para el equipo," ha insistido el alemán.

Y esta cita copera queda marcada por el reciente recuerdo del impactante triunfo sobre el Valencia en Montjuïc (7-1). Tiene ya el técnico alemán a Dani Olmo, pero no a Gavi, quien se ha entrenado al margen del grupo debido al golpe en la cabeza que padeció el pasado domingo ante el Alavés que le hizo pasar incluso por el hospital para ser sometido a diversas pruebas médicas.

"Será un partido totalmente diferente al de la Liga, allí su público presiona mucho en su ambiente", ha advertido el entrenador azulgrana, indicando que vivió un "ambiente increíble" en su estreno como entrenador en Mestalla.

"Es un partido difícil, podemos ganar o perder un título mañana. Y no queremos perderlo", ha añadido Flick, quien ganó en aquella primera jornada al Valencia (1-2).

"Para ser honestos no quiero hablar de eso, los árbitros son personas humanas, todos cometemos errores, ellos también”, ha dicho sobre la carta del Madrid quejándose del estamento arbitral, quien luego al ser preguntado por su próximo 60 aniversario ha querido detenerse en sus primeros meses en Barcelona.

"Es un sueño entrenar al Barça, es algo increíble y para mí 60 aniversario debo decir que disfruto de la ciudad, de la comida, del sol, tener este tiempo a comienzos de febrero. Me encanta cada vez más este club. Lo que estoy viviendo aquí es como un sueño convertido en realidad", ha explicado Flick en referencia a que tiene la posibilidad de dirigir "a jugadores únicos, que son capaces de quedarse después de cada entrenamiento trabajando 20 o 30 minutos más".

Tiene Flick que manejar dos partidos decisivos en apenas 72 horas. "Quizá sí habrá rotaciones, volveremos tarde de Valencia porque tenemos que ir a otro aeropuerto y tendremos poco tiempo para preparar el partido ante el Sevilla"; ha reconocido el alemán.