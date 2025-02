El Costa del Sol Málaga busca este sábado una reacción en Logroño (19 horas)

Momento de dudas para el Costa del Sol Málaga, que está necesitado de alegrías en este inicio de 2025. Este sábado, a las 19:00 horas, busca hacer un punto de inflexión en el Palacio de los Deportes La Rioja. Allí se medirá al Grafometal La Rioja, uno de los recién ascendidos a la Liga Guerreras Iberdrola, que también está atravesando un tramo complejo. Las malagueñas buscan no perder el paso con la zona noble de la Liga Guerreras Iberdrola, donde ahora son terceras.

Gallardo, decidido a dar la vuelta a la situación

«Está claro que llevamos una racha muy, muy mala de juego y de resultados. Es indudable. Esto es deporte de élite y no nos queda otra que pensar en el siguiente partido y en eso tenemos el foco», asegura en la previa Suso Gallardo.

«Todos los equipos en su casa dan un plus, a nivel de puntos es muy importante sacarlos con su afición. Tienen una plantilla bastante interesante para ser un recién ascendido, con muchas jugadoras con experiencia en División de Honor. Nosotras vamos como vamos, pero tenemos que empezar a encontrar nuestro juego. Ser más constantes, más lineales, tener más fuerza en lo que queremos hacer. Y, sobre todo, sacar resultados positivos que nos saquen de ese bache que estamos atravesando».

Un rival necesitado

El Grafometal La Rioja ha ganado uno de sus últimos seis encuentros, además no se muestran fiables en casa. De los siete choques que ha actuado como local, sólo ha conseguido vencer en uno. Aún así, el contexto eleva la dificultad. El entrenador malagueño suma en la enfermería a Nayra Solís, que tiene molestias en la rodilla izquierda y no viajará. En su lugar lo hará Luana Cairo, del Fundación Unicaja Costa del Sol Málaga de Primera Nacional. También se queda Marta Regordán, aún no disponible. En este escenario de supervivencia busca reaccionar el Costa del Sol Málaga.