Mapi León responde a las acusaciones del Espanyol: "No vulneré la intimidad de mi compañera, es un simple lance del juego"

El Barça responde a las acusaciones del Espanyol. El conjunto perico, mediante un comunicado, señaló a Mapi León por un gesto "inaceptable y que no debe pasar desapercibido". Ahora, es el equipo azulgrana el que da explicaciones y sale en nombre de su futbolista, con un comunicado que firma la misma jugadora. Mapi se defiende afirmando que nunca vulneró ni intentó vulnerar la intimidad de Daniela Caracas y la defiende del acoso que ha sufrido en redes la perica.

En texto, difundido por los medios oficiales de la entidad azulgrana, reza: "Yo, María Pilar León Cebrián, en relación a lo sucedido el pasado domingo en el partido disputado contra el RCD Espanyol y la polémica generada en redes sociales, me veo en la obligación de expresar lo siguiente", empieza el escrito. "En ningún momento vulneré, ni tuve la intención de vulnerar, la intimidad de mi compañera de profesión Daniela Caracas. En las imágenes se aprecia que es un lance del juego en el que ella me choca intencionadamente y yo le toco la pierna diciéndole como reacción a dicho encontronazo: "¿Qué te pasa?". No hay ningún tocamiento de zona íntima ni mucho menos intención de ello, insisto, es un simple lance del juego que no merece la difusión ni la importancia que está adquiriendo la noticia", añade.

"Va en contra de mis principios"

Mapi también remarca otros dos puntos en su explicación. "En ningún caso se me pasaría por la cabeza tocar partes íntimas de ninguna de mis compañeras, va en contra de mis principios y no lo haré nunca", confiesa. Y se reafirma en su condena por "el acoso que al parecer viene sufriendo Daniela en las redes sociales, que no tiene nada que ver conmigo y le muestro mi más sincero apoyo".

"Se ha generado un ruido y una polémica alrededor de mi nombre que solo busca dañar mi imagen y principios, divulgando para ello noticias y actos manipulados para otros objetivos que se hacen evidentes en la semana en la que estamos. Me encuentro muy disgustada y decepcionada, y es por eso que me reservo el derecho de emprender acciones legales contra quien pretenda aprovechar este lance del juego para perjudicarme y seguir difamando sobre pruebas infundadas", cierra el texto la azulgrana.