"Esperamos la mejor versión del Barça, pero no nos asusta"

Han pasado ya más de tres semanas desde su vuelta. ¿Cómo se encuentra?

Muy bien. Contento. Cada paso que he ido dando han sido sensaciones nuevas para mí, y el volver con el equipo, estar en la pista, jugar partidos es algo bueno, bonito e importante para mí. Aunque no he olvidado la lesión, cada semana me noto un poquito mejor y todo está yendo como tiene que ir.

¿En qué se nota más la inactividad?

Bueno, igual lo noto en la confianza que antes sí podías tener para hacer determinadas acciones, pues a veces tienes ahí un poquito de miedo. Pero cada lo voy olvidando más, porque las piernas me responden y eso hace que pueda confiar en el trabajo que estoy haciendo, tanto entrenando como jugando.

Prácticamente diez meses de baja... ¿qué es lo peor que llevó, y cuándo?

He llevado mal muchas cosas, aunque todo tenga su lado negativo y positivo. Malo fue desde el primer momento que sabes que vas a tener una lesión muy larga, y que te va a costar mucho trabajo y esfuerzo volver al nivel. Y luego, sobre todo, la espera. El ver a tus compañeros jugando y tú estar en el fondo del banquillo, el no sentirte jugador de baloncesto, el estar cada día estar en el gimnasio, el no tocar balón... La espera ha sido muy larga, y el trabajo ha sido muy en la sombra. Es algo con lo que nadie disfruta. A mí me gusta jugar al baloncesto, pero las pesas poco y he tenido que buscarme esa especie de placer de tener que entrenarme con ellas. Ha sido duro.

Siempre se dice que de una lesión de este tipo el jugador volverá mejor y más fuerte. ¿En qué ha mejorado y es más fuerte Jaime Fernández?

El trabajo que hemos estado haciendo ha sido poner como los cimientos de la casa desde el principio. Es como si me hubiera construido de nuevo. Cuando te sometes a una cirugía así, las piernas se te van todas al traste y tienes que empezar de cero a construir y ahí hemos hecho un muy buen trabajo. Y ya en la parte mental he aprendido mucho a valorar el momento, a saber cuidarme, saber valorar cada partido... La parte mental también ha sido algo muy importante para mí.

¿Se considera alguien más paciente ahora?

La verdad que sí. Soy una persona muy impaciente, que lo quiero todo ya, pero esta lesión me ha obligado a confiar en el proceso. Por más que me encontrara mejor y quisiera estar en la pista, no podía. Eso me ha obligado a ser paciente y a confiar en el trabajo que vas haciendo cada día.

En los partidos se le ve siempre muy activo cuando no está en pista. Estirando, saltando, con la bicicleta... ¿Prescripción, prevención, nuevas rutinas...?

Un poco de las tres. El doctor que operó me ha ido dando pocos consejos, pero uno de ellos en esta etapa es que nunca me quedará frío, porque era muy importante mi calentamiento. Y como con todo lo que me ha dicho he ido a muerte, ahora de único que estoy preocupado sobre la lesión es en realizar un buen calentamiento. Sé que tengo que mantener esa disciplina durante los partidos.

Una lesión como la suya, si la sufre a principios de temporada hace que el jugador se olvide de las canchas hasta la siguiente. Pero la suya fue a finales de marzo. ¿Es malo volver a mitad de curso cuando todos los compañeros van como motos? ¿Cuándo se puede ver la mejor versión de Jaime Fernández?

Las cosas se dan como se dan. Está claro que hubiera sido más fácil si la lesión hubiese sido en otro momento, pero me quedo con lo positivo, que es que estoy sano y que puedo jugar un torneo tan bonito como la Copa del Rey.

Entonces, y pese a no traer a nadie, ¿se puede afirmar que el mejor fichaje del Canarias es usted?

Bueno, yo siempre me he sentido parte del equipo, y el equipo siempre me ha hecho sentir parte suya. Si me quieren ver como un fichaje, estupendo. Creo que el equipo está bien armado y bien formado, y si se puede sumar, genial.

Son ya 23 victorias de 28 partidos, 11 triunfos en los 12 últimos, el subidón moral de ganar en Murcia... Parece al menos que la rampa de despegue previa a la Copa es inmejorable...

Llegamos bien. Llevamos una temporada muy buena, con muchas victorias, y el grupo es bastante sólido. Está claro que nos ha tocado seguramente el rival más complicado, y además muy temible, porque no se sabe muy bien cómo puede estar. Están un poco irregulares, pero no nos fiamos lo más mínimo. Es el Barça y esperamos su mejor versión. Nosotros llegamos bien y sabiendo que tenemos al rival más complicado que podíamos tener.

Privilegio relativo ese de ser cabeza de serie...

Sí, es un poco engañoso porque nos ha tocado el peor rival que nos podía tocar. Porque la calidad que tiene el Barça es más que sabida. Nosotros sabemos que podemos competir con cualquiera, y el Barça no es una excepción, y más en la Copa del Rey. Nos ganamos el derecho de ser cabeza de serie y ahora toca competirlo junto a nuestra gente en la isla vecina, y soñar con poder ganar ese primer partido.

¿Asusta lo que hizo el Barça el domingo en Valencia?

Somos conscientes del potencial del Barça y sabemos que tienen jugadores de más que primerísimo nivel. Por eso no puede asustarnos. Aún así, vamos a esperar su mejor versión.

Uno de los que viene tirando del carro en los últimos partidos es Darío Brizuela, con el que ha compartido vestuario en Estudiantes y Unicaja durante bastantes años...

Sí. Cuando el Barça estaba en el peor momento salió el mejor Darío, y ahora está a un nivel espectacular. Será un jugador en el que tengamos también nuestro foco puesto, porque es muy importante para ellos, y sabiendo que por muy bien que le puedas defender, al final pienso que puede resultar indefendible, porque muchas veces consigue obtener ventajas de los mejores defensores.

¿Hay alguna manera concreta con la se pueda meter mano al Barça?

Eso es una pregunta mejor para Txus. Nosotros confiamos en nuestro cuerpo técnico y en el plan de partido que nos puedan aportar, y ya luego lo ejecutamos. Estamos en las mejores manos y seguro que el plan de partido lo va a hacer espectacular.

Se ha quedado en cuartos, ha sido semifinalista, e incluso se ha colado en un par de finales. ¿Para cuándo el escalón definitivo?

Solo me queda ser campeón, si. La verdad que he jugado dos finales y nada. Es un torneo especial y muy bonito, y sueño con ganarlo algún día. Ojalá este sea el año.

¿Le sorprende la igualdad que, después de 20 jornadas, hay en la ACB, con cuatro equipos en lo alto separados por un triunfo?

Llevo 15 temporadas en la liga y no me sorprende. La ACB es una liga muy competida en la que todo el mundo puede ganar a cualquiera. Es una liga muy bonita y estamos disfrutando en ella.

En unas horas el equipo afronta la Copa, pero delante quedarán varios meses más de competición. ¿Qué se puede esperar del Canarias?

Creo que lo que estamos viviendo hasta ahora. A nivel de victoria estamos brillantes, pero más allá de ganar, me quedo con que el equipo da la cara y compite contra todos los rivales. En los tres años que llevo aquí se ha competido por todos los títulos y eso es un motivo para que en la Isla estén orgullosos. Por la calle me siento que la gente nos quiere, que nos lo valora. Da gusto venir aquí a vernos.

[object Object] El 8 de julio de 2022 el CB Canarias anunciaba el fichaje de Jaime Fernández Bernabé. El club lagunero incorporaba al internacional madrileño por tres temporadas, por lo que al término de esta 24/25 acabará su vinculación con la entidad isleña. «Pues a día de hoy no hay nada», expresa Jaime al ser cuestionado por su futuro. «Me refiero a que en mi cabeza está el encontrarme bien para la Copa del Rey porque es el partido más inmediato», aclara de inmediato para abrir, a continuación, la puerta a una posible continuación. «Pero bueno, que yo estoy aquí muy a gusto, y muy cómodo. Ya he dicho que me vine aquí para competir por ganar, para luchar por títulos, y eso lo he conseguido. La etapa que estoy viviendo en Tenerife es excepcional y estoy encantado de estar aquí». «Estoy encantado de poder estar aquí en Tenerife, además que el club nos cuida y nos trata espectacular», añade Fernández en lo que podría ser una declaración de intenciones.