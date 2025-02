Los hermanos Márquez arrasan en los últimos ensayos de MotoGP

Ya no habrá más simulaciones. Han terminado los juegos, las pruebas, los experimentos. La pretemporada, los tres días en Sepang (Malasia), liderados por Alex Márquez y su Ducati del 2024, y las dos jornadas de test en Buriram (Tailandia), capitaneadas por su hermano Marc, también con la Ducati 2024, pues, desde un inicio, descartaron competir este año y el que viene con la ‘Desmosedici’ de este año, han convertido a los hermanos de Cervera (Lleida), ahora residentes en Madrid, en los favoritos para ganar las dos primeras carreras de la temporada, que se celebrarán, el primer fin de semana del próximo mes de marzo, precisamente en Buriram, donde hoy han terminado todas las pruebas.

En los dos días finales de Tailandia se han producido y confirmado varios detalles. El primero es que Marc Márquez, recién llegado al equipo oficial de Ducati Corse Lenovo, ya es el candidato nº 1 a la corona de MotoGP. No solo hizo una simulación de carrera al ‘sprint’ impresionante en Malasia, sino que hoy ha abandonado Buriram con el mejor crono (1.28.855 minutos), que está a solo una décima de la 'pole' del año pasado de su compañero ‘Pecco’ Bagnaia (Ducati), que hoy solo ha podido acabar quinto.

Dos, Alex Márquez, que ya fue el mejor, el más rápido, en el último test, ya con material de 2025, en Barcelona, al día siguiente de que Jorge Martín (Ducati) se proclamase campeón del mundo y que fue el mejor en Sepang, hace una semana, ha terminado hoy pegadito a Marc y, por tanto, se ha convertido en la gran revelación de esta pretemporada. “El deseo de uno es acabar la pretemporada de esta manera, es el sueño de cualquier piloto, con buenos tiempos y sin lesiones”, señaló el pequeño de los Márquez Alentá.

Marc Márquez, a los mandos de su Ducati en le test de hoy en Buriram (Tailandia). / ALEJANDRO CERESUELA

Y, tres, Ducati acaba de tirar a la basura meses de trabajo ya que todo el material 2025, empezando por el motor nuevo, ha sido descartado por sus pilotos estrella, Bagnaia y Márquez, al considerarlo peor que el motor 2024, que ganó 16 de los 20 grandes premios de la pasada temporada. Davide Tardozzi, Team Manager de Ducati, ha reconocido a Motorsport.com que “se trata de un golpe duro a nuestros planes, ya que, ahora, tenemos que acelerar la fabricación de todos los motores ‘modelo 2024’ que debemos homolar para 2025 y 2026 para nuestros seis pilotos”.

En efecto, Ducati, a nivel oficial (‘Pecco’ Bagnaia, Marc Márquez y Fabio Di Giannantonio) y a nivel privado (Alex Márquez, Fermín Aldeguer y Franco Morbidelli) correrán con el motor propulsor, el del pasado año. Márquez y Bagnaia reconocieron, ya en Malasia, que el motor 2025 tenía un futuro estupendo pero que, en estos momentos, era bastante inferior al 2024, “sobre todo porque no nos deja apurar la frenada, momento crucial en MotoGP, como el del pasado año”.

Ducati reconoce su fracaso a la hora de mejorar el motor del 2024, ganador de 16 de los 20 grandes premios disputados, y ha decidido que sus seis pilotos utilicen, en 2025 y 2026, el viejo propulsor con el que Martín ganó el título del pasado año.

El temor a equivocarse ha sido la razón fundamental para jugar sobre seguro y seguir con la versión 2024 del motor de Ducati, ya que deben homologarse, en los próximos días, para ésta y la próxima temporada. Si hubiesen decidido apostar por el motor 2025 es posible, solo posible, que sus pilotos oficiales hubiesen sufrido durante la primera parte de esta temporada pero hubieran mejorado en la recta final de este año y en el 2026.

"El motor de este año es bueno, muy bueno, pero deberíamos de desarrollarlo y no es fácil", comentó Márquez al término de los últimos test de pretemporada. "Es mucho más radical que el motor del pasado año, es mejor en algunos puntos pero inferior en otros y, la verdad, no creo que podamos tomar el riesgo de escoger ese motor, siendo lo bueno que es el del año pasado, que ganó casi todas las carreras". El ocho veces campeón del mundo no quiso acabar la pretemporada sin lanzar un aviso a navegantes: "La gran revelación de esta pretemporada ha sido Alex, que cuando tiene las cosas en su sitio es un piloto ganador y lo ha demostrado en los cinco días de test que hemos tenido".

"La revelación de esta pretemporada ha sido, sin duda, mi hermano Alex, que ha vuelto a demostrar lo que siempre he pensado de él, que es un grandísimo campeón, que es un diesel y que, cuando logra tenerlo todo en su sitio, es un piloto ganador" Marc Márquez — Piloto del equipo Ducati Corse Lenovo

No hay duda que al coincidir los dos pilotos oficiales en las dudas, Gigi Dall’Igna, Director General del equipo de Borgo Panigale, y Tardozzi han decidido jugar sobre seguro, reconociendo que les dolía porque, como ha comentado el Team Manager, “eso significa que, pese al duro y gran trabajo que hemos hecho en invierno, no hemos sido capaces de mejorar el motor del año psado, que, como acaba de reconocer Marc (Márquez), es prácticamente inmejorable”.

Acosta sigue delante

Finalmente, no solo se ha confirmado que Marc Márquez está listo para aspirar a su noveno título mundial, también se ha confirmado que 'Pecco' Bagnaia (5º) podría estar acusando ya la presencia del ocho veces campeón del mundo en el otro lado del boxe de la fábrica de Borgo Panigale y, por descontado, que hay que contar con el 'hermanísimo' a partir de ahora, maxime si las seis Ducati, las tres oficiales y las tres privadas, utilizarán el mismo motor, el del 2024, lo que iguala el papel de los seis.

En otro sentido, Pedro Acosta (KTM9 ha terminado cuarto por detrás de otra de las sorpresas de estas semanas, el italiano Marco Bezzecchi que, en ausencia del campeón 'Martinator', ha colocado a Aprilia en el podio invernal, con una brillante tercera posición. Yamaha ha sufrido en Buriram más que en Sepang, con Fabio Quartararo octavo y Jack Miller, décimo. Honda empieza a resucitar con Joan Mir en sexta plaza y Maverick Viñales (9º) aún tiene que trabajar, y mucho, en la adaptación a la KTM.