El presidente del PSG, Al-Khelaifi, acusado de complicidad en abuso de poder en el 'caso Lagardere'

Nasser Al-Khelaïfi, presidente del PSG, es objeto de una acusación por complicidad en abuso de poder en el caso Lagardère. El dirigente qatarí ha desestimado las sospechas que pesan sobre él y asegura que no tiene "ninguna relación" con este caso. Sin embargo, la agencia AFP, que cita una fuente cercana al caso, informa que Nasser Al-Khelaïfi fue inculpado el 5 de febrero por complicidad en abuso de poder en la investigación sobre un posible intento de Arnaud Lagardère en 2018 de cambiar a su favor un voto clave del fondo catarí, accionista de su grupo.

Desmiente su intermediación

Desde el entorno del líder qatarí se desestiman esas sospechas y la información: "Este caso no tiene absolutamente y categóricamente nada que ver con Nasser Al-Khelaifi. Pero como de costumbre, será arrastrado a un proceso completamente falaz como un nombre famoso, que aparentemente es responsable de todo y de cualquier cosa, hasta que todo desaparezca silenciosamente y sin ninguna base en unos pocos años".

El propio Al-Khelaïfi negó el miércoles pasado ante los investigadores estar implicado en este asunto. "Estoy sorprendido de estar aquí hoy. No he tenido ninguna influencia en este caso. Me encuentro en medio de un caso en el que no tengo ninguna relación, todo sobre la base de una única comunicación telefónica sobre un asunto con Qatar. Un asunto que se suponía que yo debía comunicar, y mi papel se limitó a eso. Las partes citan: 'Nasser aquí, Nasser allá'. En su defensa, citan mi nombre. Me gustaría que la situación fuera más clara, especialmente a la luz de la respuesta de QIA", advirtió el presidente del PSG. .

El máximo dirigente del París Saint-Germain ha sido citado recientemente por corrupción en el caso de las candidaturas de Qatar para los Campeonatos Mundiales de Atletismo de 2017 y 2019, acusación que fue anulada definitivamente a mediados de febrero de 2023 por el Tribunal de Casación, que dictaminó que los tribunales franceses eran incompetentes para actuar contra él. Además, los jueces de instrucción parisinos investigan las acusaciones de secuestro del que habría sido víctima el lobbista franco-argelino Tayeb Benabderrahmane. Al-Khelaifi lo ha desmentido y presentó una denuncia.