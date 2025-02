El estricto ‘código Flick’: castigo a los impuntuales como Koundé e indiferencia con el enfado de las estrellas

Poco a poco, y por sus decisiones más que por sus palabras, se va conociendo la personalidad de Hansi Flick, el técnico que ha devuelto al Barça al liderato de la Liga recortando en apenas tres jornadas los siete puntos de diferencia que le llevaba el Madrid.

Con un soberbio arranque de 2025 (13 puntos de 15 y ni una sola derrota en el campeonato), el alemán ha recuperado el privilegiado primer lugar. Ha olvidado el Barça el "noviembre de mierda" como el mismo técnico lo calificó al tiempo que ha exhibido su estricto código de comportamiento.

El enojo de Lewandowski

Un código donde no hay lugar para los impuntuales (se llamen Iñaki Peña o Koundé) ni tampoco se admiten enfados de estrellas como Lewandowski, el Pichichi de la Liga (20 goles) y del Barça (32 en 34 partidos), quien mostró su enojo al ser sustituido a tan solo 10 minutos del final del partido ante el Rayo.

Flick no engaña. Primero actúa y luego lo explica. A veces escoge mensajes ambiguos, como cuando sentó a Iñaki Peña en Yeda justo antes de la semifinal de la Supercopa de España por llegar tarde a una charla táctica, o en ocasiones no tiene reparos en ser rotundo y claro.

A Koundé, el más impuntual de la plantilla, ya se lo ha dejado bien claro. "No es tan difícil llegar a la hora, esto no puede pasar y ha pasado", clamó Flick, cansado de que el francés no mire el reloj cuando toca.

"Es una falta de respeto"

Ocurrió en octubre pasado en Vitoria antes de enfrentarse al Alavés. Llegó tarde y fue suplente. Turno para Héctor Fort. Sucedió en Barcelona en la previa del derbi contra el Espanyol. De nuevo, al banquillo y pista abierta para el defensa canterano. Pero el alemán no era tan rotundo en la sala de prensa como hasta el pasado lunes. Llegó tarde Koundé, titularidad, otra vez para Héctor Fort, y el técnico, dolido. "Es una falta de respeto y no para mí sino para sus compañeros, la institución y los aficionados", recalcó el entrenador.

Estricto, pero nada rencoroso. Al banquillo por impuntual, pero en los tres encuentros (Alavés, Espanyol y Rayo) acabó el exdefensa del Sevilla saliendo en la primera mitad. Esto también queda reflejado en "las normas internas de la casa, que conoce todo el mundo", como se encargó de recordar el técnico alemán, quien no se deja impresionar por el nombre del impuntual.

Manda él y quien incumple sus normas se expone a la suplencia y ahora también a que se visualice y verbalice en público su castigo. Idéntica actitud rígida se contempla para todo aquel que exhiba su enfado cada vez que es sustituido. Ahí encaja, por ejemplo, la figura de Lewandowski, el máximo goleador del equipo, a quien Flick no le deja terminar los partidos.

Lewandowski y Flick, tras el cambio ordenado por el técnico en la segunda mitad del Barça-Rayo en Montjuïc. / Jordi Cotrina

El lunes, con 1-0 y el valiente Rayo de Iñigo Pérez acosando al Barça, Flick quitó al ‘nueve’. Y eso no le gustó nada a ‘Lewy’. “Es mi decisión. Él quiere jugar y marcar. Tomo las decisiones pensando en el equipo, no teniendo en cuenta a los jugadores”, aclaró el técnico con energía. "Tiene mi apoyo, pero soy yo quien cambia a los jugadores y tiene que aceptarlo", le soltó al delantero a través de la prensa.

Elogios a Deco

En una misma noche, y reconquistado el liderato, Flick reprendió a Koundé y avisó a Lewandowski de que en la gestión del equipo solo manda él. Gestos que compartía, al mismo tiempo, con el elogio a Deco cuando le preguntaron . ¿Por qué? Porque fue el director deportivo quien escogió el grupo que cuida de la preparación física liderada por Julio Tous, Pepe Conde y Rafa Maldonado.

A ninguno de ellos conocía el alemán hace ocho meses. "Se está haciendo un trabajo físico extraordinario. Deco hizo también un gran trabajo cuando planificó qué expertos y profesionales debían estar", apuntó al técnico, quien al ser preguntado por el excelente momento de Pedri quiso acordarse del ejecutivo azulgrana.

Lewandowski marca de penalti el 1-0 del Barça al Rayo en Montjuïc. / Jordi Cotrina

Se saben ya sus normas. La puntualidad es sagrada. Y sus reglas. No hay nadie por encima del equipo. Ni siquiera Lewandowski. Y se descubren sus manías. La última se descubrió el lunes cuando el delantero polaco estaba a punto de lanzar el penalti que luego sería decisivo para darle los tres puntos y el liderato al Barça. Flick se sentó en el banquillo. Y no quiso ni mirar ese momento. Se acurrucó en la silla y dirigió sus ojos hacia el suelo, ajeno a lo que ocurría en el área de Batalla, el meta del Rayo.

"Cuando hay penalti no miro, miro hacia otro lado. Y ayuda, no al cien por cien, pero ayuda" Hansi Flick — Técnico del Barça

"Siempre lo hago", dijo el técnico como si se quisiera justificar de algo que no se había visto hasta el pasado lunes en Montjuïc. "Cuando hay penalti no miro, miro hacia otro lado. Y ayuda, no al cien por cien, pero ayuda", reconoció Flick, el entrenador que ha impuesto su código al grupo de jugadores que han recuperado el liderato gracias a una excelente racha: cuatro victorias y un empate (el 1-1 ante el Getafe) aprovechando la endeblez del Madrid, incapaz de ganar en las tres últimas jornadas.