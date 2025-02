La misión 'imposible' de Guardiola: nadie remonta una eliminatoria en el Bernabéu desde hace seis años

El recorrido reciente del Real Madrid en la Champions ha generado un escenario que solo el vigente campeón puede sostener. Si el conjunto blanco juega la vuelta de una eliminatoria en el Bernabéu, da igual que haya perdido en la ida. Es más, hasta puede ser indiferente que llegue a la segunda parte del duelo en casa en desventaja. O a los últimos 10 minutos. O cinco. Los porcentajes de clasificarse siempre van a jugar a su favor. Si además el conjunto blanco ha conseguido un resultado positivo en la ida, como ocurrió con el 2-3 en el Etihad, la tarea del Manchester City para este miércoles a partir de las 21.00 horas se vuelve una misión muy compleja, casi imposible.

La remontada del Ajax de Ten Hag en 2019, un año crítico

El último precedente de un equipo capaz de protagonizar una remontada en Copa de Europa fue el Ajax en 2019. El 5 de marzo se cumplirán seis años de una situación que vivió un Real Madrid roto, que esa temporada tuvo tres entrenadores. Empezó Lopetegui, despedido como seleccionador por Rubiales horas antes de su presentación con el Real Madrid. Duró cuatro meses, hasta que el 5-1 en el Camp Nou hizo insostenible su situación. Aquella rocambolesca temporada continuó con Solari, actual director de fútbol del Real Madrid, quien estuvo 133 días en el cargo hasta que se produjo el regreso de Zidane, quien había firmado una serie histórica de tres Champions.

La esquela de Solari se firmó en aquella eliminatoria de octavos. En la ida, el Real Madrid ganó gracias a dos jugadas en los costados de Benzema y Asensio. En la vuelta no solo perdió la ventaja, sino que fue vapuleado por el conjunto neerlandés (1-4) con goles de Ziyech, Neres, Tadic y Schöne. En aquel equipo que se vio superado por el ciclón de Ten Hag estaban futbolistas netamente ganadores y cuyo palmarés es inalcanzable para la mayoría de los mortales: Courtois, Carvajal, Nacho, que terminó expulsado; Kroos, Casemiro, Modric, Benzema o un incipiente Vinicius, que todavía llevaba el '20' a la espalda.

Esa temporada 2018/2019 es de infausto recuerdo para el madridismo presente en el Bernabéu. Apenas unos días antes de la debacle contra el Ajax asistió a otro resultado en su contra. El Barça de Valverde se impuso 0 - 3 y le dio la vuelta a las semifinales de la Copa del Rey después de empatar 1-1 en la ida. Al año siguiente, la Real Sociedad también tumbó en este torneo al Real Madrid en su feudo (3-4), pero fue a partido único, no como en las semifinales de la edición de este año en el que ambos equipos se vuelven a cruzar. A partir de ahí, la 'normalidad' del Bernabéu, acostumbrado a ver remontadas de todos los colores.

"El 1%" de Guardiola y la calma de Ancelotti con los árbitros europeos

Una de las más recordadas fue, precisamente, la perpetrada en 2022 contra el Manchester City como antesala de la Decimocuarta. Cuando el equipo de Guardiola ya se veía como finalista, Rodrygo se sacó un doblete de la manga para enviar el partido a la prórroga, en la que un gol de Benzema confirmó el vuelco. Por eso, cuando al entrenador catalán se le preguntó sobre las posibilidades de su equipo para invertir el 2-3, sacó su lado pesimista y humilde. Una faceta que detestan sus críticos, pero que está contrastada por la historia reciente: "El margen para ganar en el Bernabéu en estas circunstancias... Todo el mundo lo sabe: si preguntas antes del partido, el porcentaje para pasar es que no llegamos al 1%".

En la previa dijo haber "mentido, porque como nunca me creéis... El comentario lo dije porque estábamos fuera y nadie daba un duro por nosotros y cuando pasan los días uno se anima". Su equipo fue inferior al Real Madrid, a diferencia de lo ocurrido en los anteriores enfrentamientos de ambas clubes. Con todo, el doblete de Haaland daba esperanzas a un club desnortado, con unas prestaciones que nada tienen que ver con las del que ha sido dominador absoluto de la Premier las últimas temporadas. El resultadismo duró hasta el minuto 85, cuando Brahim igualó la contienda, que terminó siendo del Real Madrid en el 91 con el tanto de Bellingham.

A las dificultades intrínsecas del escenario, el City suma que ha perdido en defensa a Akanji, quien tendrá que pasar por quirófano, además de la ya conocida baja de Rodri Hernández, al que Nico González, uno de los fichajes del mercado de invierno inversionista (más de 200 millones) intentará suplir. Grealish, Ruben Dias y Aké llegan con molestias. Guardiola buscará aprovechar el refuerzo anímico que supuso el 4-0 contra el Newcastle en uno de los mejores partidos que se recuerdan de los skyblue en su fatal temporada, con Marmoush, otra cara nueva, firmando un triplete.

Ancelotti recupera a un baluarte como Rüdiger, "quien puede jugar desde el principio", según confesó el italiano, al que le "calma" pasar de los colegiados españoles y el "fuck off" de Bellingham a los europeos -el rumano István Kovács en esta ocasión- y quien no se fía de los guarismos de Guardiola y del favoritismo que delega: "Yo sé que él piensa que tiene más posibilidades, igual que nosotros no pensamos que tenemos el 99% de las mismas. Pensamos que tenemos una pequeña ventaja, queremos aprovecharla y plantear el mismo partido que en la ida, que salió bien".