España ya es potencia mundial en escalada en hielo y dry tooling

La escalada en hielo y dry tooling, dos disciplinas que combinan el ascenso sobre cascadas congeladas y estructuras artificiales de madera con presas que simulan roca, han dejado de ser una rareza en el panorama deportivo español para convertirse en muy poco tiempo en un tipo de escalada mixta con un futuro prometedor. Así lo demostró la reciente participación en el Campeonato del Mundo Juvenil de Escalada en Hielo, donde España regresó con 12 medallas, consolidándose como potencia y referente.

En un evento que por primera vez salió de Europa y tuvo lugar en Ouray, Colorado (EEUU), entre el 8 y el 10 de febrero, los jóvenes escaladores españoles dominaron la competición frente a rivales de ocho países. España cosechó cuatro títulos mundiales, cinco subcampeonatos y tres terceros puestos. El vertiginoso crecimiento de esta nueva modalidad pasa por su incorporación a los Juegos Olímpicos de Invierno. Para 2030, la escalada en hielo y dry tooling podrían ser incluidos como deporte de exhibición (antesala de que sea deporte olímpico oficial), siguiendo los pasos del esquí de montaña, que debutará en Milán-Cortina 2026.

La apuesta por el dry tooling de Madrid y Extremadura

En España, la escalada en hielo y el dry tooling “comenzó a desarrollarse hace apenas tres años, gracias a la iniciativa de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME) y el impulso de las federaciones regionales”. Según explica Andrea Cartas, vicepresidenta deportiva de la FEDME, la clave del éxito ha sido “seleccionar a jóvenes talentos provenientes de la escalada deportiva y facilitarles la transición a la escalada en hielo. Es algo muy nuevo. La Extremeña fue la primera en iniciarlo, seguida por la Madrileña. Estas dos son las únicas federaciones que tienen instalaciones para entrenarse", explica Cartas.

Recordemos que el dry tooling es una modalidad mixta que requiere superficies de madera, hielo y roca utilizando piolets y crampones. No se puede practicar en un rocódromo convencional, aunque ya se está convirtiendo en un complemento para escaladores deportivos en Madrid y Extremadura.

Los resultados en Ouray reflejan el excelente trabajo de tecnificación realizado en España. Las madrileñas Celia Calvin del Fresno, Sofía Peñas Pérez y Amaya del Pozo Carrión y la extremeña Maite Vila López lideraron el medallero femenino con siete preseas —dos títulos mundiales y cuatro subcampeonatos—. En la categoría masculina, los extremeños Gonzalo Escudero Calvo y Lucas Pérez Nieto lograron otros dos campeonatos del mundo.

[object Object] · Celia Calvin del Fresno – Campeona del mundo U16. · Sofía Peñas Pérez – Subcampeona mundial U20. · Lucas Pérez Nieto – Campeón del mundo U18. · Gonzalo Escudero Calvo – Campeón del mundo U16. · Jorge Veiga – Tercero del mundo U20. · Maite Vila López – Tercera del mundo U18. [object Object] [object Object] · Sofía Peñas Pérez – Campeona del mundo U20. · Amaya del Pozo Carrión – Subcampeona mundial U20. · Celia Calvin del Fresno – Subcampeona mundial U16. · Maite Vila López – Subcampeona mundial U18. · Jorge Veiga – Subcampeón del mundo U20. · Gonzalo Escudero – Tercero del mundo U16.

Uno de los nombres propios del campeonato fue el de Sofía Peñas Pérez, que logró una plata en dificultad y un oro en velocidad. La joven madrileña sintió “una especie de alegría y orgullo. Al principio no me lo creía. Fue muy importante para mí”, confesó tras volver de EEUU siendo un referente internacional. Peñas comenzó en la escalada deportiva a los 11 años, habiendo conseguido ya buenos resultados antes de dar el salto al dry tooling. “Llevo practicando esta modalidad dos años. Empecé porque algunos amigos la practicaban y me llamaba mucho la atención”.

“Da más miedo, pero merece la pena”

Ahora, como todos sus rivales y federaciones que han abrazado a este incipiente espectacular deporte, espera ver pronto la escalada en hielo en unos Juegos Olímpicos: “Espero que en un futuro temprano sea olímpica. Es algo totalmente diferente a la escalada, da más miedo, pero merece la pena. Invitaría a todo el mundo a probarla”. Quizás, en 2030, sea una de las participantes en el hipotético caso de que se confirme como deporte de exhibición para los Juegos de los Alpes Franceses.

Pese a este prometedor futuro, el reto para la FEDME y la escalada española es lograr que estos resultados se logren en la categoría absoluta. La base está hecha, tal y como explica Andrea Cartas: “Con los juveniles se está realizando un trabajo muy bueno y España es una potencia mundial”. A partir de aquí, uno de los objetivos ahora es consolidar un circuito nacional, algo que aún no se ha consolidado en países con mayor tradición en este deporte. “Algunas otras potencias no tienen circuito nacional, directamente participan en citas internacionales”, señala Cartas, como es el caso de Suiza.

La histórica actuación en Ouray refuerza el compromiso de España con esta disciplina y el potencial de la cantera. Hace solo tres años, Henoc García logró la primera medalla mundial para España, con una plata en la categoría sub-19. Hoy, el equipo español ha pasado de ser una promesa a una realidad consolidada.