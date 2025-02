Una nueva desconexión acaba con Alcaraz en Doha

Frenazo a Carlos Alcaraz en Doha. El murciano cae en los cuartos de final tras toparse ante un inmenso Jiri Lehecka (6-3, 3-6 y 6-4) y se queda así sin poder superar su mejor inicio de año, en el que también se quedó con once victorias en sus primeros trece partidos.

Pudo superar la desconexión ante Luca Nardi en segunda ronda, que le exigió llegar hasta el tercer set cuando tenía el partido controlado, pero esta vez, ante Lehecka, no pudo volver a hacerlo.

Y es que lo sufrió por partida doble. Primero, en un primer set en el que tras tomar ventaja muy rápido, vio como se le escapaba la ventaja y el marcador pasaba del 2-1 a su favor al 2-5 para Lehecka, que no iba a perdonar.

Se apuntó el set el checo que obligaba al murciano a mejorar y mucho para querer seguir en el torneo, y así lo hizo. Se puso sólido con el servicio y fue apretando a su rival desde el resto, consiguiendo romper el servicio en el cuarto juego y cerrando de manera muy plácida.

REACCIÓN

Parecía que el susto inicial se iba a quedar solo en eso, sobre todo cuando volvió a tomar ventaja en el marcador. Solventaba sin problemas al servicio y gozaba de oportunidades a cada turno al resto, lo que hacía presagiar que su pase a 'semis' era solo cuestión de tiempo.

Alcaraz no encontró la regularidad en Doha / AP

Pero de nuevo, el interruptor volvió a hacer 'click'. Y esta vez de manera insalvable. Una cadena de errores desde el servicio, con doble falta incluida, entregó de nueva la oportunidad a Lehecka de meterse en el partido, que no dejó escapar.

Se metió de lleno en el partido y volvió a aprovechar los errores de Alcaraz desde el saque a su siguiente turno para firmar una de las victorias más prestigiosas de su carrera.

APAGÓN TOTAL

Sin mucha explicación Alcaraz vio como nuevamente un duro parcial en su contra (0-4) terminaba esta vez por ser demoledor para sus intereses. El murciano se marcha de Doha con trabajo por delante. No ha acabado de encontrar la regularidad en ningún momento en el torneo, algo a lo que deberá buscar solución de manera urgente ante la doble cita en Estados Unidos que llega en apenas dos semanas.

Indian Wells y Miami exigirán de lo lindo a un Alcaraz que defiende muchos puntos y que bien hará de poder retener si no quiere ver como pese a la baja de Sinner se le escapa todavía más el número uno mundial.

"Creo que he estado a un nivel mental óptimo, concentrado, en ciertos momentos del partido él ha aumentado a un nivel que yo no he sido capaz de aumentar" explicó el murciano tras la derrota, sobre la que aseguró no saberle encontrar la explicación. "Ha sido cosa de un punto, eso es lo que hace difícil el tenis, porque un punto marca la diferencia. Con 4-3 empezó a jugar muy bien, podría haberlo hecho mejor, pero su juego ha sido increíble, sin errores, y de eso tengo que aprender. Tengo que seguir cuando estoy arriba en el partido. Pero, en mi cabeza, no sé qué podría haber hecho mejor”.