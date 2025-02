Kristoff impone su ley al sprint en la llegada a Pozoblanco

El noruego Alexander Kristoff impuso su ley al sprint en la llegada a Pozoblanco en la tercera etapa de la Vuelta a Andalucía, la primera llegada masiva y que este sábado en Alhaurín de la Torre puede tener otra nueva ocasión si es capaz de pasar las cuestas de Antequera con el pelotón. Sin grandes variaciones en la clasificación general, la etapa estuvo marcada por el estreno del kilómetro de oro, que ofreció un gran espectáculo entre los líderes a falta de 17 kilómetros para la línea de meta, que sirvió de escenario para el que los favoritos intentaran arañar segundos al líder Sivakov (UAD). Algo que logró Thomas Pidcock (INE), recortando seis segundos al líder francés de UAE.

Nada más salir de la localidad jienense de Arjona se formó la escapada del día compuesta por Lorenzo Peschi (PTL), Diego Uriarte (EKP) y Guillermo Silva (CJR), que estaba dispuesto a defender su liderato en la general de la montaña y que ya protagonizó la escapada en la primera etapa en la Axarquía. En la Meta Volante de Marmolejo, fue el italiano Peschi (PTL) quien entró en cabeza, por delante de sus compañeros de fuga Uriarte (EKP) y Silva (CJR). Por aquel entonces, acumulaban una distancia superior a los 4’ respecto al pelotón.

Guillermo Silva cumplió con su objetivo coronando el único puerto de montaña del día, el Alto de Españares. El corredor del Caja Rural Seguros RGA se afianza como líder de la montaña y, con sus 22 puntos, es vencedor virtual de la clasificación, a falta de completar los dos puertos de montaña de la última etapa. El uruguayo aventaja en doce puntos al francés Jousseaume (TEN) y tiene todo de cara para llevarse la victoria final en dicha clasificación.

Lorenzo Peschi (PTL), Diego Uriarte (EKP) y Guillermo Silva (CJR) / L.O.

Tras el descenso, el pelotón comandado por Euskaltel y Uno-X Mobility comenzó la persecución para evitar sorpresas y asegurar jugarse la victoria de etapa al sprint. A falta de 20 kilómetros, los tres fugados fueron atrapados por el gran pelotón, que ya rodaba muy rápido en la aproximación al kilómetro de oro. UAE, Decathlon AG2R y Q36.5 imponían un alto ritmo hasta entrar en la zona bonificada. En el primero de los tres sprint, el español Marc Soler (UAD) sumó los tres segundos de bonificación, Jasha Sütterlin dos (JAY) y Tom Pidcock (Q36) uno. El británico sería quien sumase los tres segundos del segundo sprint, esta vez por delante de Markus Hoelgaard (UXM) y Nickolas Zuckowsky (Q36). En el último paso, el campeón de Noruega Hoelgaard fue quien se impuso al propio Pidcock y Zuckowsky.

El pelotón comandado por Uno-X Mobility y Euskaltel / L.O.

Ya no se pararía el Uno-X Mobility, sabedor de que tenían al más rápido de los participantes Alexander Kristoff. El veterano corredor noruego demostró su clase y potencia en un sprint final en el que se impuso al británico del Ineos Ben Turner, al belga Maxim Van Gils (RBH) y a Tom Pidcock, que buscaban los segundos de bonificación. Al final, Pidcock recorta seis segundos al líder Pavel Sivakov (UAD) gracias a las bonificaciones del kilómetro de oro y se mantiene tercero a 26 segundos. El belga Van Gils (RBH) está ahora a 59” de Sivakov (UAD) y el francés Berthet (DAT) se mantiene en segunda posición a 23” del líder. En el resto de las clasificaciones, destaca el primer puesto de la general de la regularidad para Van Gils (RBH), en metas volantes Andreas Leknessund (UXM), el primer español Marc Soler (UAD), el primer joven Pablo Torres (UAD) y el mejor andaluz David Martín (BBH). Por equipos, lidera el UAE Team Emirates.

Kristoff, en el podio tras ganar esta tercera etapa de la Vuelta a Andalucía Ruta del Sol / L.O.

Kristoff: "Tuve que hacer un esfuerzo extra por la escapada y no estaba fresco"

Kristoff destacó en la línea de meta la importancia del éxito conseguido, aunque admitió que fue “complicado” debido a que tuvo que realizar un “esfuerzo” a la hora de neutralizar la escapada de tres corredores. “Tuvimos que luchar contra la escapada y luego también con los abanicos. No estaba muy fresco de cara al último kilómetro, hubo dos lanzadores que no están habituados a ellos y cometieron algún error y eso me costó hacer un esfuerzo extra, pero por suerte me salió bien”, destacó Alexander Kristoff, veterano ciclista de 37 años.

"Es el segundo triunfo de la temporada del equipo y nos tiene que dar moral para seguir con la misma ilusión en las pruebas en las que competimos. Personalmente, tengo como reto alcanzar las cien victorias como profesional y la de hoy tiene méritos ante rivales del prestigio de Turner o Van Gils”, apuntó.

Profesional desde 2006, el corredor nacido en Oslo y criado en Stavanger tiene como éxitos más importantes en su palmarés la Milán-San Remo de 2014, bronce en los Juegos Olímpicos de Londres, cuatro etapas en el Tour de Francia, seis en el Tour de Catar, ocho en el de Oman y tres en la Vuelta a Alemania.

Etapa 4ª: Córdoba-Alhaurín de la Torre

Recorrido y perfil de la 4ª etapa de la Ruta del Sol Vuelta de Andalucía / L.O.

Este sábado, penúltima etapa con inicio en Córdoba y llegada en Alhaurín de la Torre tras 194,3 km, siendo la etapa más larga de la prueba. La Ruta del Sol volverá a la provincia de Málaga por la comarca de Antequera, llegando a la provincia por la N-331. Tras la salida desde Córdoba capital y su paso por las localidades cordobesas de Santa Cruz, Fernán Núñez, Montemayor, Montilla (donde habrá una meta volante), Aguilar de la Frontera, Monturque, Lucena, Encinas Reales, Benamejí y El Tejar, la Vuelta a Andalucía entrará de nuevo en tierras malagueñas por el término municipal de Antequera, donde, a falta de 70,7 km de meta, se ha programado el Kilómetro de Oro.

Tras el paso por la ciudad antequerana, los corredores subirán en dirección a El Torcal, aunque no llegarán a su parte alta. Lo bordearán por su zona norte, por la carretera A-343 de Lobo Park, en dirección a Valle de Abdalajís . Superado el último alto vallestero pasado el pueblo, los ciclistas encararán los últimos 50 kilómetros por el Valle del Guadalhorce en una parte de la etapa que será rápida, pasando por la barriada Bellavista (Álora), Pizarra y la Estación de Cártama, antes de llegar a Alhaurín de la Torre por Santa Amalia y El Peñón (A-7052). Desde la rotonda de esta última barriada, la carrera seguirá recto por la avenida de las Ámericas para acabar con el pequeño repecho de la avenida Ciudad de Ceuta, tras la rotonda del Encuentro, que es donde se situará la meta.