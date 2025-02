El Trops Málaga, a por una victoria en Alicante para acercarse al ‘play-off’ (18.30 horas)

La División de Honor Plata de balonmano alcanza su momento más importante de la temporada. A falta de diez jornadas para que finalice la liga regular, ya se vislumbran los equipos que lucharán por el ascenso a la Asobal y los que intentarán eludir el descenso. En el pelotón de arriba se sitúa el Trops Málaga, que, tras su victoria del pasado sábado ante el Barça Atlètic, tiene a tiro de piedra consolidarse en la zona noble de la clasificación.

Ahora mismo es sexto, con 24 puntos, a solo uno del Sinfín Santander, que delimita la posición de ‘play-off’. Por tanto, el choque del Trops en Alicante, este fin de semana, ante el Fundación Agustinos (18.30 horas, pabellón del colegio San Agustín) se antoja vital, ya que un triunfo este sábado en tierras levantinas sería el mejor antídoto para afrontar la semana que viene su particular ‘final’, ante el potente San Pablo Burgos.

Un rival en horas bajas

El rival del Trops llega a este envite en una dinámica negativa. El conjunto alicantino ha perdido sus tres últimos compromisos. Lo cierto es que, desde que empezó el nuevo año, ha sido capaz de superar a equipos de la parte de arriba, como el Sinfín o Puerto Sagunto. En consecuencia, Javi García ha hecho hincapié en que el partido del sábado “va a ser muy duro y, a la vez, importante”. “El Agustinos está haciendo un buen balonmano. La clasificación no justifica el buen juego que está haciendo. Es un equipo que no se rinde en los 60 minutos. Además, se ha reforzado, con David Jiménez, del Eón Alicante. Ahora tiene más lanzamiento exterior. Así que, el partido va a ser complicado”, ha explicado el pivote del cuadro de Málaga.

José Antonio Consuegra, en un partido de la presente campaña. / EMILIO DUARTE

Ganar para acercarse al Play-Off

“El Agustinos no va a regalar los dos puntos y menos en su casa, pero es cierto que es un partido clave para nosotros si queremos pelear por la fase de ascenso. Tenemos que salir a la pista concentrados y asegurar la defensa. No debemos perder balones en ataque para que ellos no corran”, ha afirmado el jugador del Trops.

El Agustinos de Alicante afronta el choque como décimo clasificado, con 15 puntos. En la ida, en el pabellón Alfonso Queipo de Llano de Ciudad Jardín, los malacitanos fueron muy superiores a su rival, tras imponerse por el resultado de 34-24. Los aficionados malagueños podrán ver este envite en directo a través del canal de YouTube del club alicantino.