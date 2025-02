El Kern Pharma exhibe toda la ilusión en el O Gran Camiño

Cuenta el mánager, Juanjo Oroz, mientras conduce el coche del Kern Pharma hacia los tramos sin asfaltar, cita del domingo en O Gran Camiño, que este año es el de la realidad para su equipo, que ya no sólo se conforman con ganar etapas, sino que quieren pelear por rondas de varios días como la gallega, la que domina con dos victorias en los dos días de carrera, el corredor danés Magnus Cort, líder absoluto de la prueba.

El Kern Pharma vivió el año pasado una especie de explosión en la Vuelta. Llegaron como invitados, clásico objetivo de dejarse ver en las fugas, ganarse minutos de gloria en la retransmisión televisiva y acabar comidos por el pelotón donde los más famosos se llevarían la gloria de la fama. ¡Qué equivocados! ¡Qué maravilla! Fue la resurrección del viejo ciclismo, cuando las tácticas quedaban más escondida y cuando se ganaba más a golpe de riñón que mirando los datos técnicos y físicos de los ciclocomputadores que llevan todos en el manillar de las bicis.

Los recuerdos

Se llevaron tres etapas, dos fueron para Pablo Castrillo y la tercera se la reservó Urko Berrade, que ejerce en Galicia como jefe de filas del Kern Pharma. Castrillo, además, comenzó a recibir ofertas, los conjuntos más poderosos se fijaron en el escalador de Jaca y Eusebio Unzué, mánager del Movistar, se llevó el premio. El técnico navarro tiene la intención de hacerlo debutar este año en el Tour.

En O Gran Camiño, una vez la carrera ha abandonado Portugal y se ha centrado en su naturaleza gallega, día nublado, pero sin los horrores del frío y el agua del pasado, el Kern Pharma mantiene a Berrade en el grupo inicial que trata de romper la segunda etapa en la única montaña que encuentran por el camino, la subida a San Vicenzo, provincia de Pontevedra, carretera estrecha de las que impiden cualquier adelantamiento. Y una vez capturados los fugados, ya en A Estrada, donde está la meta, es Iván Cobo el único que se atreve a buscarle las cosquillas a Cort, que gana y se reivindica casi como si pedalease con una sola pierna.

“Nuestra filosofía sigue siendo la de crecer cada año, pero buscando nuevos objetivos. Ya vencimos en una etapa de la Vuelta a Andalucía, que no lo habíamos hecho nunca, y queremos ganar otra en Catalunya, en la Volta, y volver a intentar destacar en la Vuelta”, reivindica Oroz. En la Volta, a partir del 24 de marzo, se encontrarán como espectadores del duelo entre Jonas Vingegaard y Primoz Roglic. A río revuelto…

La invitación de la Vuelta

En Galicia confían en pillar algún caramelo en las tres etapas que quedan (este viernes hay programada contrarreloj de 15,5 kilómetros por los alrededores de Ourense). Y, en Galicia, es donde se formula la pregunta del millón: ¿estará el Kern Pharma en la próxima Vuelta? No hay respuesta oficial puesto que la dirección de la ronda española no dará los nombres de los invitados hasta que lo hagan el Giro y el Tour. Faltan, por lo tanto, algunas semanas, pero, ciertamente, muy difíciles se le tienen que poner las cosas al conjunto navarro de patrocinador catalán para que no esté presente en la ronda española. Hasta resulta complicado que quede apeado un conjunto que se llevó tres etapas. “Yo creo que es lo que quiere la afición”, confiesa Oroz, que no desea forzar más de la cuenta.

Viven de la cantera y poseen a varios de los más prometedores corredores. Ellos ni fichan ni quieren viejas glorias, sino ver como los muchachos de toda la vida se convierten en estrellas, como Roglic reclamaba para su equipo a Roger Adrià, primer gran valor del Kern Pharma, o como Castrillo, hace unos días en el UAE Tour, trataba de acelerar para que Tadej Pogacar no se le fuera más de la cuenta. Viven con la ilusión y pedalean con la bici cargada de futuro.