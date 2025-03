Inesperado tropiezo del Costa del Sol con el Elche antes del enésimo parón liguero (20-23)

Derrota del Costa del Sol Málaga en el #PartidoEstrella de la jornada en la Liga Guerreras Iberdrola. Las "panteras" perdieron ante el Atticgo BM Elche (20-23) en un partido nivelado en el Pabellón Rubén Ruzafa. Faltó una marcha más al equipo de Suso Gallardo, que vuelve a cosechar un tropiezo en casa y se aleja del primer puesto de la Liga Guerreras Iberdrola, donde está asentado el Mecalia Atlético Guardés. Se rompe así una dinámica al alza de tres triunfos justo antes de un parón competitivo de dos semanas por los compromisos de las selecciones nacionales.

Primer tiempo

Se plantaban con seriedad las malagueñas en la cancha de Rincón, firmes en defensa y saliendo a la carrera. Se encontraban huecos y se disparaban hasta el 3-0. Era un momento complicado para el conjunto de Joaquín Rocamora, que sobrevivía con los goles de Carmen Figueiredo, acertada desde la larga distancia. La portuguesa lo igualaba (5-5). Se enganchaban las ilicitanas al encuentro y empezaban a coger el tempo y a hacerse fuertes atrás. Se sucedían los errores de las locales, a las que ahora le costaba sumar. Kelly Rosa ponía el 10-12 que provocaba el tiempo muerto de Suso Gallardo. Servía para contener la diferencia al llegar el descanso (11-13).

Segundo tiempo

Mejoraron las malagueñas tras el intermedio y ahora sí peleaban de tú a tú de nuevo. La igualdad fue máxima (14-14, 16-16). Pero las costasoleñas no tenían fluidez y no veían puerta con regularidad. Estela Doiro y, sobre todo, la brasileña Isa Medeiros fueron las que tiraron del carro en lo ofensivo. Sin embargo, se necesitaba de continuidad en el área propia para culminar la remontada. No había oportunidad de coger el mando y el Atticgo BM Elche olía sangre. Kelly Rosa emergió al final con tres goles y Nicole Morales ayudó bajo palos, para dar un triunfo de quilates al equipo ilicitano en Rincón de la Victoria (20-23).

Un nuevo parón en la competición

En este calendario del balonmano femenino sin ningún sentido, con más paradas que un tren de mercancías, llegan ahora otro par de semanas para resetear. Para que el Costa del Sol Málaga apriete los dientes y se prepare para jugar el tramo decisivo de la temporada, con la Liga ya como único objetivo tras no conseguir plaza para la próxima Copa de la Reina.