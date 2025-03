El Trops Cueva de Nerja logra 3 medallas y suma 7 finalistas en los Campeonatos de España de Lanzamientos de Invierno

Gran actuación de los lanzadores del Club Nerja de Atletismo Trops-Cueva de Nerja en el Campeonato de España de lanzamientos largos de invierno. El campeonato aunaba las categorías sub 16, sub 18, sub 20, sub 23 y absoluta, y se ha llevado a cabo en Castellón.

Los campeones nacionales

Sin duda, la actuación más destacada ha sido la de Naomey Ezenwa, que se proclamó doble campeona de España en la prueba de lanzamiento de disco absoluto, con una marca de 55,74 metros y a su vez en la categoría sub 23 con 53,60 metros. Por otro lado, otra gran actuación del discóbolo Miguel Capdepont, que se proclamó campeón nacional sub 20 con un registro de 49,76 metros.

Miguel Capdepont, en lo más alto del podio. / Trops-Cueva de Nerja

Otro gran rendimiento del Cueva de Nerja

Además los lanzadores del Trops-Cueva de Nerja, sumaron un total de 7 puestos de finalistas, que fueron para Cristóbal Díaz, 5º en disco sub 18; Marcos Vázquez, 5º en disco sub 20; Zoe Camila Pérez, 6ª en jabalina absoluta; Eugenia Doña, 7ª en martillo sub 16; Sofía Baena, 7º en martillo sub 20; Juan Jiménez, 8º en martillo absoluto y Claudia Calvo, 8ª en jabalina sub 16.

Con estos resultados el Club Nerja de Atletismo Trops-Cueva de Nerja se ha colocado en la tercera posición en la clasificación general de clubes por puntos del campeonato, y vuelve a confirmarse como club de referencia en el atletismo nacional.