Pasito para soñar con la permanencia en Primera División del Waterpolo Málaga (20-19)

El Waterpolo Málaga femenino ha dado un pasito más y coge una enorme confianza al lograr un meritorio y clave triunfo ante el Leioa Waterpolo en Inacua (20-19). Con este cruce daba comienzo la segunda fase de la temporada, la que dirime la permanencia en la Primera División femenina, la segunda categoría del waterpolo nacional.

Paso adelante

Aunque todavía ocupan la última plaza del Grupo D de esta Primera División femenina, se recortan puntos a sus rivales y el sueño se mantiene vivo. Clave la victoria para evitar las dos últimas posiciones de la tabla, que llevan al descenso. Ahora son cinco puntos los que le distancian de la salvación.

Cruce de gran nivel

El partido fue de enorme calidad, las malagueñas volvieron a demostrar que no se amilanan ante nada a pesar de su juventud. Con un 3-5 en contra en el primer parcial, no decayeron los ánimos y se trabajó mucho la defensa, al mismo tiempo que las transiciones en ataque eran cada vez más rápidas. En los siguientes cuartos, las de Sara Fernández lograron anotar cuatro, seis y cuatro goles respectivamente. Algo que no es nada fácil, y las malagueñas mantuvieron una gran media de eficacia.

El Club Waterpolo Málaga, en uno de sus últimos encuentros. / Club Waterpolo Málaga

En los últimos instantes de juego se supo mantener la calma y ganar en madurez para llegar con empate a los segundos finales. Con esto, se llegó a los penaltis que impiden que el partido acabe en empate, y el punto de oro se quedó en Málaga (3-2).

Derrota del masculino

El conjunto masculino de Segunda Nacional, que pugna por el ascenso a Primera, no pudo con el potente Canoe en Madrid (19-11) y se aleja del sueño del ascenso. A pesar de la derrota, Aún quedan muchas jornadas y el equipo malagueño tiene opciones todavía de pelear por el ansiado ascenso.