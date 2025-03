El Amivel Reyes Gutiérrez se cita con la historia y la Eurocup en Meylan

Ha llegado el momento de la verdad para el Amivel Reyes Gutiérrez, que este jueves se desplaza hasta Meylan (Francia) para disputar la primera fase de la Eurocup 3. Tras clasificarse de manera brillante para la competición europea allá por el mes de abril de 2024, once meses después se le abren las puertas del olimpo al club veleño, que participará en una competición a nivel continental por primera vez en sus 45 años de historia.

Hito histórico

Con la ilusión por bandera, pero con la responsabilidad de representar a Vélez-Málaga en el país vecino, los de Pepe Lorca tienen ante sí una oportunidad brillante para seguir escribiendo con letras de oro su historia. Cuatro partidos separan al Amivel Reyes Gutiérrez de la fase final que se jugará en el mes de abril en Turquía y tan solo el campeón del grupo podrá disputar esa fase final.

Meylan ya es historia

Meylan es una ciudad francesa, situada en la región de Ródano-Alpes en el distrito de Grenoble, y los axárquicos quieren que sea para siempre una región fetiche. Allí se pretende clavar la bandera española y se las verán contra equipos de muy buen nivel técnico y táctico.

Debutará el cuadro veleño el viernes a las 14.30 horas ante Toulouse IC en el que será el tercer partido del grupo. Casi cinco horas después, a las 19.30 horas, jugará por segunda vez, esta vez ante el conjunto italiano de Special Bergamo Sport. Sin mucho tiempo de recuperación, porque así están estipulados los grupos, el sábado a las 13.30 horas saltarán de nuevo a la pista para jugar ante el equipo polaco KSS Mustang, cerrando la última jornada contra los anfitriones y sin duda el rival más duro y temible, a las 18.30 horas, el Meylan Grenoble Handibasket.

El Amivel Reyes Gutiérrez disputará su primera Eurocup. / La Opinión

Pepe Lorca ya avisó a los suyos en la previa del desplazamiento: "Tenemos que respetar a todos los rivales porque ni son peores que nosotros ni vienen aquí de rositas. Todos queremos ganar y estar en la fase final, y eso pasa por entrar bien fuerte a todos los partidos. Un tropiezo te deja prácticamente al límite de la eliminación y los últimos resultados tanto en Liga como en Copa nos han enseñado que los partidos duran 40 minutos". Así, para Paco Aguilar, "esta cita histórica para el club marcará sin duda un antes y un después. Tenemos que pelear no solo por el orgullo de representar fuera de España a Vélez-Málaga, Andalucía y España, sino también por la historia de este club, los exjugadores que estuvieron y no lo consiguieron, y por los que no pueden vivir algo así. Hay que disfrutarlo porque no sabemos cuando volveremos a vivir algo igual, pero también vamos con la cabeza puesta en matarnos por conseguir el objetivo de clasificarnos".

La expedición veleña llegará bien entrada la tarde del jueves a Meylan. El regreso será el domingo por la tarde, llegando a la Costa del Sol la madrugada del lunes.

Todos los partidos se podrán seguir a través del siguiente enlace: https://www.youtube.com/@mghandibasket/streams.