Paula Sevilla, bronce histórico en 400 por una mágica casualidad

Como todo en la vida, el éxito se basa en el trabajo y en la toma de decisiones tan valientes sobre el papel como la que tomó a finales del verano la solanera Paula Sevilla (27 años) de acuerdo con su entrenador José Luis Calvo. De un plumazo, la reina de la curva en el 4x100 (quintas en los Mundiales de Eugene en 2022 y finalistas olímpicas en París) y cinco veces campeona de España de 200 se convirtió en cuatrocentista.

Espectacular

Cierto es que la pista cubierta facilita la regulación de esfuerzos, pero también obliga a una pelea de calles libres que ella nunca había experimentado. Sin embargo, lo más curioso es que la medallista de bronce europea no ha variado prácticamente sus entrenamientos en un cambio de prueba más casual de lo que pueda parecer.

Acostumbrada a rendir muy bien 'por arriba (así se llama en atletismo a las distancias superiores), Paula Sevilla probó un día, le gustó y se apuntó al Campeonato de Madrid. El resultado fue una continua rebaja de marcas en todo el invierno y, con 51.20, incluso hizo cosquillas al récord nacional que tenía Sandra Myers desde 1991.

En el Europeo de Apeldoorn, ganó su serie, repitió en su semifinal con 51.23 y este viernes ha maravillado tras las galácticas Lieke Klaver y Henrietta Jaeger en los 400. La solanera entró tercera a la calle libre y abrió los codos para defender el bronce como si de su vida se tratase. ¡Con 50.99, igualó el récord de la 'Española de Kansas'!

La neerlandesa se colgó el oro, la noruega la plata y la española, el bronce y la gloria para dejar a España segunda en la tabla de posiciones con 52 puntos, a uno de Francia. Es la tercera medalla española tras el oro de Ana Peleteiro en triple salto y el bronce de Lester Lescay en salto de longitud.

A un paso de la medalla en las dos vueltas se quedó Iñaki Cañal. El asturiano lo hizo todo perfectamente y le ganaron tres rivales que corrieron más. El deporte es así. Con 49.82, el discípulo del avilesino Pedro Pablo Nolet tuvo opciones hasta el final pese a salir por la calle 2 y tomó la calle libre cuarto con todas las opciones.

El campeón de España se abrió trató en la cortísima recta final, pero ni había espacio ni tenía fuerzas. De hecho, con 45.89 hizo su segunda mejor marca a seis centésimas de su récord personal. El magiar Attila Molnar sufrió más de lo esperado (45.25) ante el descollante polaco Szwed (45.31, récord europeo sub'23) y Soudril (45.59).

Diamé, quinta

Fátima Diamé volvió a competir a la perfección y estuvo cerca de repetir su bronce del año pasado en los Mundiales bajo techo. La valenciana 'clavó' dos saltos en 6.73 y realizó un claro nulo en torno a 6,85 para terminar quinta en una nueva muestra de solidez desde que se unió al grupo de Iván Pedroso en Guadalajara.

Podría sonar aventurado, pero vale siete metros. Necesita serenarse aún más, no perder esa velocidad innata y dar un nuevo paso adelante en la gestión del talonamiento. Por delante, la italiana Larissa Iapichino ganó con 6,94 para emular a su mítica madre Fiona May, la suiza Anik Kälin fue plata (6,90) y la alemana Malaika Mihambo, campeona olímpica y bicampeona mundial y continental, escaló al bronce en su último salto (6,88).

Enorme Crespí

Otro de los grandes protagonistas del sábado fue Guillem Crespí. Con 22 años cumplidos en diciembre, este barcelonés de pocas palabras y fanático de los videojuegos ya hizo historia el año pasado con su sexta plaza en 100 metros en los Europeos de Roma y ha repetido esta posición en 60 lisos en Apeldoorn.

Para ello tuvo que correr dos veces por debajo de la mejor marca de su vida en dos horas y media. El discípulo del excuatrocentista Pau Fradera salió como un cohete para ganar su semifinal en 6.58 (tenía 6.60) y situarse cuarto de la historia tras el récord de Yunier Pérez (6.52), Abel Jordán (6.54) y el emblemático 'Pajaro' Ángel David Rodríguez (6.55). En la final acreditó 6.59 mientras el británico Jeremiah Azu maravillaba con 6.49, seguido por el sueco Kenrik Larsson (6.52) y el británico Robertson (6.55).

Por contra, al citado Abel Jordán le pasaron factura las tres carreras del viernes en 60 vallas (logró una sensacional cuarta plaza) y las series matinales del sábado en 60 lisos. Salió tarde, no remontó y se dejó ir (6.68). No pasa nada. Ha debutado con nota, tiene 21 años y una pinta tremenda de estrella del atletismo.

Canales, a la final de 800

La cara más alegre de las semifinales de 800 fue la de Elvin Josué Canales. El atleta nacido en Honduras y afincado en la localidad barcelonesa de Vilanova i la Geltrú desde los cuatro años logró la nacionalidad y el tránsfer justo a tiempo para participar en los Juegos de París y en su segunda gran competición se ha plantado en la final corriendo como un veterano.

El discípulo del olímpico y mundialista Carles Castillejo se fue con los primeros tras el polaco Wyderka (24.86 en el primer 400) y tomó la cabeza en la última vuelta para dejarse ir al final y acabar segundo con 1:45.69, a cuatro centésimas del neerlandés Ryan Clarke y por delante del italiano Tecuceanu (1:46.12).

No lo acompañará a la final Mariano García, a quien pudo más su afán competitivo que la cabeza fría. Con ocho atletas por las recalificaciones, el murciano recibió varios golpes y optó por marcar el ritmo, pero se pasó de velocidad y en la recta pasó de ser primero a acabar quinto con 1:46.33). Pasaron a la final el favorito belga Crestan (1:45.84), el neerlandés Chapple (1:45.86) y el reputado irlandés English (1:45.89).

La que estaba muy contenta pese a no conseguir el billete para la final del domingo es Daniela García. La joven balear sigue dando pasos adelante y no dudó en marcar el ritmo que más le convenía ante rivales más experimentadas, pero en la recta final no pudo evitar que le arrebatase la tercera plaza la italiana Coiro. Marca personal (1:02.16), a 14 centésimas de la final.

Espectáculo en las combinadas

El heptatlón vivió el mayor espectáculo de su historia en unos Europeos. El noruego Sander Skotheim voló en el mil (2:32.72) y remontó de largo los 50 puntos de desventaja que tenía sobre el suizo Simon Ehammer para batir su récord europeo de 6.484 puntos y dejarlo en 6.558. Con récords nacionales, el helvético fue plata (6.506) y el alemán Till Steinforth, bronce (6.388).

El líder mundial del año, Oleh Doroshchuk, elevó su marca personal a 2,34 para reinar en salto de altura con plata para Jan Stefela y bronce para Matteo Sioli (ambos con 2,29). En pértiga se impuso Angelica Moser con 4,80 (misma marca que tiene la rusa Polina Knoroz esta temporada, pero claro...), seguida por Tina Sutej con 4,75 y por Marie-Julie Bonnin con 4,70. Con esa misma marca no tuvieron medalla Lampela ni Bruni.