El Trops Málaga deja escapar seis goles de ventaja en Lanzarote (26-26)

El Trops Málaga no pudo pasar del empate en la pista del colista de la División de Honor Plata del balonmano. Llevó la iniciativa en el tanteo desde el 0-4 inicial y, aunque el Lanzarote se repuso para igualar a seis, pronto regresó la misma ventaja en el marcador (6-10). El choque parecía muy de cara, hasta que los de Quino Soler se complicaron en los últimos instantes y estuvieron a punto de caer derrotados. Un definitivo tanto visitante ató al menos un punto, insuficiente tanto para unos como para otros.

El Lanzarote Ciudad de Arrecife dejó escapar el triunfo con esa diana, a falta de poco más de dos minutos para la conclusión, a cargo del extremo Pablo Soler. Estas tablas representan un paso atrás en las aspiraciones de los malagueños para meterse en los puestos de play-off. ES cierto que enfrente tenían a un rival con capacidad de sobreponerse a todo, pese a su situación clasificatoria.

Plaga de lesiones

Ni siquiera a los insulares les arrugó el no poder disfrutar del aliento de sus aficionados, ya que el duelo se disputó a puerta cerrada por sanción al club. En cada acción pusieron garra, conocedores de la grave situación en la que se encuentran. Para colmo de dificultades, el Trops viajó con apenas 14 jugadores, como consecuencia de las lesiones que no dejan de encadenarse desde que comenzó la competición liguera. De momento, Quino Soler no ha podido disfrutar de al menos un partido con toda la plantilla disponible.

Durante la primera mitad fue gran protagonista el arquero Jorge Villamarín, pues con sus buenas acciones permitió esos parciales de 6-10 o de 10-13, justo al alcanzarse el descanso. La segunda parte arrancó bien para los costasoleños, con dos dianas casi seguidas, una de Alberto Castro y otra de Petter. Con el partido a favor del Trops pasaron los minutos y de ese 10-15 se pasó a un 15-21 que parecía encarrilar el choque, pues casi se había alcanzado la mediación de esta mitad.

Reacción local

Sin embargo, cuando los visitantes se las prometían muy felices, llegó la reacción del Lanzarote para establecer un inesperado parcial de 11-4. Así se plantaron con esa mínima renta con poco más de tres minutos por jugar. El técnico visitante se vio obligado a pedir tiempo muerto para evitar la derrota y finalmente, como mal menor, se consiguió ese objetivo.

El Trops se va al parón por selecciones aún con aspiraciones de meterse entre los cinco primeros puestos, que dan derecho a jugar la fase de ascenso a la Asobal. La competición liguera regresará el sábado 22 de marzo. Ese día afrontará un más que exigente partido en casa. Será a las siete de la tarde en el pabellón Alfonso Queipo de Llano de Ciudad Jardín y frente a un Eón Alicante que busca alcanzar la eite de forma directa, como primer clasificado.