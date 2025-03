El CAB Estepona se prepara para recibir a un desdibujado CB Arxil

Seguir ganando. Ese es el objetivo de las de Francis Tomé, que saben que tienen en su mano lograr la ansiada primera plaza de la LF Challenge. Pero también saben que ninguno de sus rivales lo pondrá fácil y es vital ir jornada a jornada cumpliendo. Cualquier derrota puede suponer un revés del que será difícil sobreponerse, por lo que salir con la máxima intensidad este sábado contra el CB Arxil es lo único innegociable para las jugadoras del CAB Estepona Jardín de la Costa del Sol, equipo que ya acumula 19 victorias en la clasificación de la liga.

“CB Arxil es un equipo que va a luchar los 40 minutos, por lo que estamos obligadas a poner el mismo nivel de garra que ellas para no darles opciones de ganar", afirma el técnico local. La mala racha de las gallegas no será motivo para que las segundas en la clasificación de la Liga no peleen cada jugada este sábado 15 de marzo a las 17.30 horas en el Pineda.

Un equipo al que respetar

El técnico malagueño tiene muy claro que la clave de este encuentro es el respeto: respeto al rival y a su juego. Por ello, repite que la única forma de hacerlo es exigirse el máximo durante todo el encuentro. “Para nosotras es importante que se juegue al ritmo que queremos”, apunta el entrenador del CAB Estepona Jardín de la Costa del Sol.

Tomé no pierde la vista de otro aspecto tan fundamental como la plantilla del oponente: “Allí Laneiro nos hace 15 puntos antes del descanso y aunque después la logramos parar mejor, siempre aparece otra compañera, como fue el caso de Liste. Tienen buenas jugadoras y si no las respetamos les hacemos un flaco favor al equipo”.

Cambios con respecto a la primera vuelta

La primera vez que se vieron las caras malagueñas y pontevedresas, las de Tomé no dudaron abrieron una brecha de diez puntos desde el primer cuarto, lo que las condujo a imponerse en el final del partido 60-83. "Tenemos objetivos claros que queremos cumplir el sábado para llevarnos el partido", cuenta Tomé al referirse al encuentro de la jornada 24 de la LF Challenge.

Las malagueñas cuenta con una nueva pieza que no formaba parte de la platilla cuando viajaron a Pontevedra en noviembre: Alyssa Lawrence. Por otro lado, el equipo entrenado por Marita Janeiro ha perdido a la ex del cuadro esteponero Laura Fernández respecto a la primera vuelta, aunque se han reforzado con la internacional montenegrina Sofija Zivaljevic, que junto a Raquel Laneiro, autora de 23 puntos y cinco triples en el partido disputado en Pontevedra, y las interiores Heather Forster y Nerea Liste serán las principales armas ofensivas de las gallegas, sin dejar de lado a la macedonia Nena Trajchevska y su amenaza en el triple.