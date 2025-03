Carlos Alcaraz, contra viento y marea en Indian Wells

En el desierto de Coachella, en California, Carlos Alcaraz rompió finalmente su sequía de un año sin pisar unas semifinales de Masters 1000. No podía ser en otro lugar que en Indian Wells, escenario de su última aparición en una ronda tan avanzada en este tipo de torneos, donde el murciano superó a Cerúndolo contra viento y marea para acercarse un poco más a su objetivo de conseguir el triplete consecutivo en la prueba californiana.

Cambios de superficie, rivales de gran nivel y condiciones climatológicas adversas... Carlos Alcaraz ha hecho frente a multitud de circunstancias en su contra que no han podido derribar a un tenista que en Indian Wells se siente como en casa. A dos partidos de revalidar corona, el murciano apunta a Draper como su próxima víctima.

Carlitos tuvo que hacer frente a un enemigo común en Indian Wells: el viento. Las fuertes rachas dificultaron tanto a Alcaraz como a Cerúndolo en el inicio del partido de cuartos de final, aunque fue el murciano quien se notó más incómodo por las circunstancias meteorológicas adversas.

Sobrevivir a Indian Wells

Su rival argentino, que completó un gran partido, tuvo numerosas bolas de break para poder ponerse en ventaja, aunque desperdició todas y cada una de sus oportunidades... y contra Alcaraz eso es sinónimo de acabar pagándolo caro. Carlitos puso la directa en cuanto empezó a sentir la bola y cerró la primera manga por 6-3.

La segunda manga también fue igualada, esta con menos viento; Cerúndolo consiguió el break y se puso con 4-1 arriba, pero Carlos reaccionó de inmediato para llevar el set al tie-break y vencer a su rival argentino en un final ajustado (7-6). Alcaraz reconoció que el partido contra Cerúndolo no era de esos para disfrutar: "Creo que hoy se trataba de sobrevivir, de intentar encontrar un buen ritmo, una buena base para el partido y de aprovechar las oportunidades que me dio", explicó el murciano. "No golpeé la pelota con tanta claridad como ayer, en los octavos, pero hice lo que tenía que hacer, y creo que de eso se trata", afirmó en relación con el fuerte viento que soplaba en pista.

El viento no ha sido el único factor que ha tenido que hacer frente Alcaraz en Indian Wells; mucho se habló del cambio de pista del torneo californiano que, a priori, iba a perjudicar a Carlitos. Después de dos victorias consecutivas en California, muchos daban por hecho que este año iba a ser distinto para Carlos , aunque nada más lejos de la realidad; Alcaraz ha encontrado su mejor tenis en Indian Wells y ya apunta al título previo paso por semifinales contra un rival temible: Jack Draper.

"La pista es lenta y la pelota bota mucho por lo que a mi juego le va bien. Aquí me siento como en casa. Recuerdo haber hablado de ello al principio de semana, pero ahora que he practicado unas cuantas veces y he jugado un par de partidos… puedo decir que la pista es más o menos la misma", explicó Alcaraz al respecto.

Tan solo tres hombres en la historia han sido capaces de lograr Roger Federer -entre 2004 y 2006- y Novak Djokovic -entre 2014 y 2016-: ganar tres finales ediciones consecutivas en Indian Wells. Por ahora, Carlos alcanza su cuarta semifinal consecutiva en California, un hito que solamente repitieron Nadal -entre 2006 y 2013- y Djokovic -de 2011 a 2016-. Pero para seguir batiendo récord ahora tiene que superar a Draper, que alcanza su primera semifinal de Másters 1.000. El británico, después de imponerse a el estadounidense Ben Shelton por 6-4 y 7-5 en 1 hora y 39 minutos, confía en sus posibilidades. En rueda de prensa no dudaba en afirmar que "si hago las cosas correctas, puedo ganar a cualquiera". Ese ‘cualquiera’ será Carlos Alcaraz, para el que tuvo palabras de elogio. "Está poniendo un punto de referencia muy alto, y eso es bueno para un jugador como yo. Tengo que jugar contra él y necesito estar a su nivel par apoder competir por grandes torneos", decía, añadiendo que "me encanta tener la oportunidad de volver a enfrentarme a Carlos. Hacemos una buena combinación. Será otra oportunidad para demostrar que pertenezco a la cima".

Medvedev-Rune

Buscará esta noche Carlos Alcaraz ante Jack Draper una plaza en la final de Indian Wells por tercer año consecutivo. Mientras que en la otra semifinal el tenista ruso Daniil Medvedev, número seis del mundo, se enfrentará a al danés Holger Rune, número 13 de la ATP. El ruso superaba al francés Arthur Fils en un reñido duelo que se resolvió con un ‘tiebreak’ en el tercer set (6-4, 2-6 y 7-6(7)). Por su parte, Holger Rune se deshizo del holandés Tallon Griekspoor (n.43) en tres sets (5-7, 6-0 y 6-3) en 2 horas y 8 minutos.

El ruso ha sido finalista en las últimas dos ediciones de Indian Wells, en ambas cayendo derrotado a manos de Carlos Alcaraz.