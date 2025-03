CAB Estepona y Unicaja Mijas, casi imparables hacia la elite

El baloncesto femenino en la provincia vive un momento histórico. No sólo presume Málaga de tener dos de los 32 equipos que forman parte de las dos primeras categorías de este deporte, sino que además, en la Liga Femenina Challenge, la que da acceso a la elite, CAB Estepona Jardín de la Costa del Sol y Unicaja Mijas ocupan en este momento dos de las tres primeras posiciones. Por si eso fuera poco, las esteponeras suman con un partido menos hasta ocho jornadas sin perder, mientras que las cajistas acumulan diez.

Igualdad máxima

Con apenas seis jornadas por disputar, las que resultarán determinantes para decidir una primera plaza que da derecho a jugar en la máxima categoría del baloncesto femenino español, la igualdad por arriba es máxima. Porque el Innova-TSN Leganés lidera la tabla clasificatoria con un único partido de ventaja sobre las esteponeras que tienen al frente a Francis Tomé como entrenador. Esa renta mínima posee el condicionante de que las costasoleñas deben aún jugar el choque aplazado en su momento contra el extremeño Alter Enersun Al-Qázeres.

Clasificación / www.lfchallenge.es

A dos triunfos del Leganés y a una única victoria del CAB Estepona se encuentra a estas alturas del mes de marzo el Unicaja Mijas. Es decir, la competición en las primeras plazas no puede estar más apretada. Les siguen Azul Marino Mallorca Palma y el Recoletas Zamora, pero a dos victorias de las cajistas.

Cuarta edición

La Liga Femenina Challenge en su edición 2024-25 se celebra con el mismo sistema que reemplazó en plena pandemia a la Liga Femenina 2, que pasó a ocupar el tercer escalafón. La competición recibe esta nomenclatura por cuarta ocasión y arrancó el 28 de septiembre en esta ocasión y cerrará la temporada el fin de semana del 18 de mayo. Del único grupo de 16 equipos, que se miden a doble vuelta, saldrá un ganador que sube directamente a la elite de este deporte.

Como en anteriores temporadas, los equipos clasificados de la segunda a la novena plazas, disputarán un play off previo a la Final Four. Para acceder a este último cuadro, donde habrá una única plaza de ascenso en juego, los cuartos de final se celebrarán en formado de ida y vuelta. Sin embargo, serán a partido único, en una única sede para la Final Four, las semifinales y esa final que decidirá el segundo y último boleto para tomar parte la próxima campaña de la Liga Femenina Endesa.

Listado provisional

Si la competición acabase hoy, con esa premisa de que el CAB Estepona mantiene un partido aplazado, junto a las dos escuadras malagueñas las siguientes seis plazas del play-off se las repartirían, por este orden, las reseñadas Azul Marino Mallorca Palma y Recoletas Zamora, además de Club Deportivo La Salle, Vega Lagunera Toyota Adareva Tenerife, Domusa Teknik ISB y La Cordá de Paterna.

Es el conjunto tinerfeño, que aún tiene una desventaja de seis triunfos respecto a Unicaja Mijas, el tercero que mejor racha acumula en la actualidad. Es séptimo con cinco victorias consecutivas, tres menos que las esteponeras y cinco menos que la escuadra cajista. Por su parte, el Leganés cayó derrotado hace tres jornadas, pero ha podido saldar con sendos triunfos sus dos últimos compromisos ligueros para poder seguir al frente de la tabla y resistir el empuje de los dos representantes malagueños.