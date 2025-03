Más terrenal pero sin dejar de crecer

Ya antes de conquistar la Copa del Rey hemos visto una versión más terrenal del Unicaja. Algunos días porque el equipo no dio su mejor versión y otros días porque el rival también cuenta y se crece ante los mejores.

Frecuentemente nos acostumbramos a poner en valor el nivel de juego del equipo y nos hace pensar que va a ganar fácil siempre. Esto mismo me ha ocurrido a mí en varias ocasiones. Cometes el error de despreciar al rival, de pensar que todos los días se puede ganar de veinte porque todos los días los malagueños van a ser una apisonadora.

Ahora, después de proclamarse campeón de la Copa del Rey vemos a un Unicaja sufriendo más los partidos. Como ejemplo estos dos últimos encuentros disputados en el Carpena. Tanto Granada como Galatasaray dominaron el marcador en fases del partido. El equipo de Ibon Navarro fue capaz de resistir, de no bajar los brazos, de jugar con el marcador en contra y de superar a sus rivales en el último cuarto.

Unicaja está mostrando esa versión más terrenal en la que está siendo capaz de sacar los partidos sin la brillantez de otras veces, sufriendo más sin duda, pero ganando que, al fin y al cabo, es el objetivo prioritario. Seguro que el equipo volverá a encontrar su máximo nivel. Pero mientras lo alcanza, ahí sigue sumando victorias en las dos competiciones que quedan por disputarse. Y estas victorias más trabajadas te hacen crecer también, te mantienen con los pies en la tierra y te demuestran que eres capaz de seguir ganando.

Y es que los rivales te ven como un grande y juegan sin presión cuando te enfrentas a ellos, muestran un nivel superior de su normalidad porque se enfrentan a ti. Es lo que habitualmente les sucede a Real Madrid y Barcelona y ahora está viviendo también Unicaja. Igualmente que Madrid y Barcelona están acostumbrados a sacar los partidos cuando se enfrentan a un equipo que va a mostrar su mejor cara hasta jugando sin brillantez, Unicaja está en esa fase también, en la que sin jugar a su mejor nivel es capaz de seguir sumando victorias haciendo partidos de una enorme seriedad, sin decaer cuando las cosas no van como deseas y yendo a por el partido en el momento justo.

Esto debe enseñarte como aficionado a valorar que todos los equipos tienen buenos jugadores, que también todos los entrenadores de ese nivel son muy buenos y saben preparar los partidos a la perfección, que te estudian y que intentan atacar tus puntos débiles. No siempre y a todos vas a ganar de veinte. Ni vas a jugar a tu máximo nivel cada vez. Y cometes el error de pensar que siempre debe ser así cuando muchas veces no tenemos toda la información de cómo está siendo la semana de entrenos, si hay muchos tocados o no. O incluso si hay algunas bajas en algunos entrenos por molestias o por alguna enfermedad. O simplemente si el equipo está más cansado en cierta semana porque la vuelta del viaje fue peor.

Todo esto debe poner más en valor todo lo que este equipo está logrando y, fundamentalmente, saber disfrutarlo. Disfrutarlo cuando se gana de veinte y pasas por encima del contrario pero también cuando ganas en los últimos minutos del partido después de remontar una desventaja en el marcador. Saber que en esta fase lo mismo es necesario que el público ayude a sacar algún partido en el Carpena. Pero también saber perdonar si se escapa algún partido porque no pasa absolutamente nada. El crédito del equipo es total y lo que hay es que prepararse para seguir compitiendo porque se va acercando el final de la BCL, que seguro está marcado en rojo en el vestuario cajista. Pero es que después vienen unos play offs que van a ser muy divertidos porque seguro que el equipo se va a preparar para dar nuevamente su mejor versión para esos dos momentos y porque no podemos olvidar que tanto Real Madrid como Barcelona, los sempiternos favoritos, no están en su mejor temporada.

Vivamos esos dos momentos con presión cero porque lo que ya ha hecho el equipo esta temporada es para que te reciba el Rey en la Zarzuela, nunca mejor dicho. Ahora, sin presión alguna como digo pero preparados con la máxima ambición porque todavía este equipo tiene mucho que decir.