Más de 30 embarcaciones protagonizan el Trofeo Su Majestad el Rey del Real Club Mediterráneo

El Real Club Mediterráneo volvió a ser anfitrión este fin de semana, y lo hizo al acoger una nueva edición del Trofeo Su Majestad el Rey 2025 - Campeonato de Andalucía - Memorial Martín Wizner, donde el granadino José María 'Yuyu' Guerrero y su tripulante, el canario Nahuel Rodríguez, se alzaron con la victoria y además, Guerrero se convirtió en el quinto regatista en la historia en adquirir este título en propiedad.

La medalla de plata en esta ocasión fue para el equipo 'Cetil', liderado por el reputado comodoro Martín Bermúdez de la Puente y Beatriz Díaz, del Real Club Náutico de Madrid. Finalmente, fueron los portugueses del Clube Naval de Cascais, Miguel Graça y Joao Felipe, a bordo del 'Nacex', quienes se llevaron el bronce.

El tiempo no dio tregua

Las condiciones meteorológicas de esta competición fueron, cuanto menos, desafiantes. El sábado, los continuos cambios en la dirección del viento obligaron a trasladar la jornada a la tarde. Finalmente, se disputaron las dos primeras mangas con vientos de hasta 17 nudos y fuerte oleaje. Esta situación obligó a más de una decena de embarcaciones a regresar a tierra.

Durante la mañana del domingo, día final de competición, fue el viento sobrante del sábado el que se echó en falta. La ausencia de viento retrasó la salida de los 36 barcos participantes. Sin embargo, pasada la media mañana, un viento de poniente permitió disputar otras dos mangas más, con una media de 15 nudos, mientras el cese de la lluvia permitió desarrollar la mayor parte de la jornada.

Un título histórico en vela

Más allá de la victoria, el hito de Guerrero fue alcanzar su quinto título en esta regata después de haberlo hecho en 2014, 2015, 2018, 2019 y 2025. Ser pentacampeón otorga al velista el derecho a poseer el trofeo en propiedad. Hasta ahora, solo lo habían logrado cuatro figuras de la vela andaluza: el bicampeón del mundo y olímpico Félix Gancedo, el campeón de España Carlos Gómez Raggio (ya fallecido), el bicampeón mundial Carlos Llamas y el almeriense y campeón continental Pablo Fresneda.

Guerrero calificó el torneo como exigente. "Estoy contento porque en parte estaba dudoso. No sabíamos si podríamos navegar y hacer cuatro mangas está muy bien". Además, el velista, que residió en Málaga durante años y llegó a competir también con el Real Club Mediterráneo, añadió: "Me he sentido como en casa". Ahora, junto a Rodríguez, se prepara para sus próximos retos: "Toca seguir entrenando para el Campeonato de España y ver si logramos clasificarnos para el Europeo y el Mundial de 2026", señaló.

Más deportistas reconocidos

El otro protagonista de la victoria, Nahuel Rodríguez, también fue distinguido con el Trofeo Martín Wizner, que premia al tripulante con menor puntuación con descarte. Algunos velistas que también obvtuvieron reconocimiento durante el fin de semana fueron Ángel Ballesteros y Sonia Hidalgo, del Real Club Náutico Motril y el Club Náutico Puerto Sherry respectivamente, que alcanzaron el podio en la Copa de Andalucía de Snipe. Aurora de Juan y María Agudo, del Real Club Mediterráneo, se coronaron en la categoría de Primera embarcación femenina a bordo del 'Tamlilt'. El club anfitrión hizo doblete, ya que también se alzó con la victoria como Campeones juveniles en 'Volcao', la embarcación de Pablo Vivas y Luis España.