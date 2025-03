Darío Mata: "En la vida y en el deporte hay que reinventarse"

Con un discurso firme, positivo y emocional se presentó Darío Mata en el regreso de ‘El deporte va por barrios’ este viernes 21 de marzo en la Sala Manga de la Casa Diocesana. Todos los presentes pudieron comprobar de primera mano la clase de persona que es y de la pasta que está hecho. Sin rendirse, con un plus de motivación por volver a la que hasta entonces había sido su normalidad y envuelto en una espiral de optimismo. Este percance no le frenó en sus ansias de crecer, sino que fue una pequeña parada para coger impulso.

Darío Mata sufrió una parada cardiorrespiratoria el 17 de febrero de 2015 mientras entrenaba con su equipo, el BM Antequera de División de Honor Plata. De aquel día recuerda que “era un martes, un día normal como cualquier otro y en el último ejercicio del entrenamiento fue cuando sucedió todo. Empecé a marearme y poco más recuerdo hasta el hospital. Veía todo blanco, escuchaba voces de fondo, pero poco más”.

Tras superar aquel episodio volvió a la práctica deportiva con el Balonmano Playa, proclamándose campeón de Europa y formando parte de la selección española. Tranquilo y siempre con una sonrisa explicaba a todos los presentes cómo es su relación con el balonmano en la actualidad y cómo lleva el hecho de tener que ver el deporte que tanto le ha dado desde la barrera. “Desde el primer momento tuve claro que volver a jugar al balonmano en pista era complicado por todo lo que rodea a este deporte. Los impactos, los golpes, el nivel de exigencia… En el Balonmano Playa es todo muy distinto, hay menos contacto, se juega más con el salto y sí pude volver a sentirme jugador. Actualmente veo el balonmano desde otra perspectiva, como preparador físico del Trops Málaga. No es lo mismo que sentirte dentro de la pista, son emociones distintas pero en la vida hay que reinventarse y en el deporte también. Me siento cómodo y me gusta el rol que tengo dentro del equipo, controlar las cargas de trabajo según el momento de la temporada, trabajar los objetivos que se marcan desde el cuerpo técnico… Esa es mi nueva realidad y la disfruto”.

Como viene siendo habitual, este programa social y deportivo que organiza desde el año 2022 la Asociación de Periodistas Deportivos de Málaga (APDM), viene de la mano de Fundación “la Caixa” a través de CaixaBank. En esta ocasión, y tras visitar ya trece barrios vulnerables de Málaga, el proyecto se acercó al céntrico barrio de Olletas y contó con la presencia, entre otros, de Borja Vivas, concejal de deportes del Ayuntamiento de Málaga; Yolanda Solero, responsable de Acción Social de Caixabank en Andalucía Oriental; José Torrente, delegado territorial de la Federación Andaluza de balonmano; y Jesús Aguilar, subdirector de la Escuela Deportiva Fundación Victoria.

La charla estuvo moderada por el asociado de la APDM y periodista de Canal Málaga Carlos Martínez, y contó con la presencia del equipo del equipo de Balonmano Down Trops Málaga-Fundación Victoria, que aprovechando la invitación por el ‘Día Internacional del Síndrome de Down’, quiso estar presente en esta cita tan especial tras su entrenamiento. Además, estuvieron muy participativos y no dudaron, en este día tan especial, en agradecer “a nuestras madres, a nuestras familias, todo lo que hacen por nosotros. Agradecemos también el trabajo que hacemos en el equipo y lo bien que lo pasamos”, expresó uno de sus jugadores en representación de todo el grupo.

“Hoy en día no pienso en que pueda volver a pasar”

Las dudas nunca fueron una parte importante en el desarrollo de la historia, por lo menos en la parte que corresponde a nuestro protagonista. “Quizá sí tenía que sentir un poco de respeto por lo que había sucedido, pero nunca miedo. A día de hoy no pienso en que pueda volver a pasar. Me siento muy bien, como cualquier persona o como cualquier jugador de balonmano o de cualquier otro deporte” explicaba Darío ante la atenta mirada de muchos de los que estuvieron presentes aquel día.

Uno de los momentos más emocionantes de la tarde fue cuando tomó la palabra Paco García, conserje que en ese preciso momento desarrollaba sus labores en el Pabellón Fernando Argüelles de Antequera y que ayudó a socorrer al bueno de Darío Mata cuando sucedió todo junto a Quino Soler y Lorenzo Ruíz. “Lo pasamos realmente mal. Son 30 minutos en parada y recuerdo los momentos como si hubiesen ocurrido ayer mismo. Tengo en la mente la voz de Alexis Rodríguez pidiendo el desfibrilador, la máquina indicándonos qué hacer en cada paso, seguir sus pautas… Fueron momentos muy, pero que muy duros y me emociona mucho verle a mi lado”. Sus entrenadores en aquel entonces tampoco quisieron perderse la cita y dejaron testimonio de cómo vivieron en primera persona “uno de los peores momentos de mi vida, si no el peor”. Palabras de un Quino Soler emocionado, con la voz casi rota, que contaba que “por muchos años que pasen esta experiencia nunca se te olvida. Me cuesta mucho aún hablar de este tema. Veo ese momento en el que llega Paco con el desfibrilador para ver qué podíamos hacer nosotros. Quien le salva realmente la vida es Martín, nuestro médico, él es el culpable de que todo saliera bien. Nosotros aportamos hasta donde podíamos hacerlo. Tampoco se me olvidará el momento en el que tengo que llamar a sus padres. Darío estaba vivo y me reconfortaba, pero cómo explicarle a unos padres los momentos que se habían vivido”.

Precisamente su familia tampoco podía pasar dejar la oportunidad de acompañar a Darío en un día tan especial y fue su padre, Antonio, quien tomó la palabra para dejar un sentimiento de orgullo hacia su hijo que definió perfectamente con palabras. “Han pasado muchas cosas desde aquel día, mucho más importantes que este suceso. Su historia es apasionante, pero lo negativo es que le tuvo que pasar a él, pero la escuchas y es apasionante. Aquello fue una prueba que le puso la vida y él solito la ha ido superando lo que se encontraba delante”. Además, se mostró escéptico desde el principio y no creía que su hijo volviera a jugar al balonmano “pero lo ha conseguido y nos sentimos muy orgullosos de él. No por el hecho de volver a competir en sí, no por la competición, sino por creer y perseverar y volver a hacerlo posible. Su lucha ha sido y es admirable”.

Palabras de Juan Mata

La presencia de muchos jugadores del Trops Málaga y de algunos ex compañeros no fue la única sorpresa para Darío, ya que también se proyectó un video con un mensaje muy especial desde Sydney. El futbolista español Juan Mata, que milita actualmente en el Western Sydney Wanderers de la liga australiana, le dedicó unas bonitas palabras que fueron aplaudidas por todos los presentes. “Hace 10 años me enteré del problema de corazón que tuviste y hace unos días he vuelto a recibir noticias tuyas que son muy buenas, contándome cómo has podido seguir con tu vida involucrado ahora en el deporte porque eres fisio. Quería mandarte un abrazo muy fuerte, mi respeto y admiración. Espero que sigas muy bien durante muchísimo tiempo”.

Como no podía ser de otra manera, una parada de ‘El deporte va por barrios’ tratando un tema tan de actualidad debía contar con la voz de un experto en la materia. Cuando se habla de Diego Montañés se habla de la medicina deportiva en Málaga. Cuatro décadas al frente de los servicios médicos del Unicaja Baloncesto, el galeno afirmó que “seguí el caso de Darío muy de cerca porque él ingresa en la UCI y yo era el cardiólogo del Clínico en ese momento. Su recuperación fue una alegría inmensa para todos, pero quiero quedarme con un detalle y quiero compartirlo con el propio Darío. Pasar por lo que tú pasaste es algo muy duro y el hecho de que tu corazón se reparara es una buenísima noticia, pero lo mejor es que tu cabeza también se ha recuperado de aquello y esto es algo que no todo el mundo que pasa por algo así puede decirlo”. Montañés, incluso, quiso agradecer al Concejal de Deportes del Ayuntamiento de Málaga que “nuestra ciudad sea una ciudad cardioprotegida. La formación es primordial y esto es un tema en el que se va avanzando mucho en los últimos años”.

Para finalizar una emotiva tarde no podía faltar un nuevo mensaje de optimismo, ya no solo hacia el público, sino hacia la sociedad, pero sí es cierto que Darío Mata quiso pararse en sus compañeros de equipo. “Ha sido un camino largo, un proceso lento, pero lo he superado. Nunca os lo he dicho y creo que hoy es una bonita oportunidad para ello. Disfrutad. Disfrutad de cada entrenamiento, de cada momento del partido, de cada instante de los campeonatos, porque nunca vais a saber cuando será el último. Vivirlo desde dentro, sentirlo y disfrutadlo”.