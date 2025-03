«Nunca he querido que el club se sintiera atado a mi figura»

Suso, enhorabuena por la renovación. Cuando cumpla los dos años que acaba de firmar, llevará ya ocho años a la cabeza del equipo. ¿Llegó alguna vez a soñar con esto?

La verdad es que no. Es cierto que no empecé de la mejor manera cuando me tocó sustituir a Diego por esa muerte repentina. Nunca pensé ni entrenar en élite como primer entrenador ni mucho menos llevar ocho años. Ha pasado rápido. Parece que miras atrás y fue ayer.

Ese camino, como dice, ha tenido momentos buenos y otros algo peores. ¿Cómo definiría estos seis años que lleva con el club?

A nivel institucional y estructural, el club ha crecido muchísimo, y creo que más allá de que ahora opte a títulos o esté en las quinielas, ha ganado estabilidad. A nivel personal, después de casi más de 200 partidos con el primer equipo, veo que he crecido mucho por toda la experiencia que hemos vivido durante esas cinco o seis temporadas.

Es la primera vez que le renuevan dos años seguidos. ¿A qué lo achaca?

La realidad es que el club siempre me ha ofrecido mínimo dos temporadas y yo he sido el que siempre he dicho que prefería ir de año en año. Me siento en casa aquí, pero nunca he querido que el club se sienta atado a mi figura en momentos en los que los resultados no fueran tan buenos. Era ya el momento de dar estabilidad y de confiar en el trabajo, incluso cuando los resultados no han sido los que se esperaban. Es la manera de mostrar que tanto el club como yo estamos comprometidos.

En la renovación se hablaba de crear un club competitivo. ¿Cuáles son las claves para lograrlo?

Lo primero, que nos respeten las lesiones. Este año hemos sufrido tres o cuatro bajas importantes de jugadoras que en los últimos años han sido fundamentales para el equipo. Ahora se van jugadoras a ligas más profesionales. Es importante intentar acertar con las piezas que vengan para que nos aporten.

Siempre volvemos a la afición. ¿Cree que es importante que el equipo gane para enganchar a la gente y que se identifique?

La masa social ha crecido porque el club ha empezado a ganar y a disputar títulos. El club ha estado más tiempo en la categoría inferior que en la primera. Desde entonces han sido ocho finales, cinco títulos, dos subcampeonatos ligueros… Tenemos que poner los pies en el suelo. Creo que la gente se ha malacostumbrado. Estamos muy contentos con la afición, pero hay que valorar de dónde venimos.

La expectación sobre usted a nivel individual es muy alta después de estos años. ¿Cómo gestiona esas expectativas?

Creo que más valentía que la que tuve al coger el equipo cuando murió Diego no voy a tener en mi vida. La gente decía que no estaba preparado, que era demasiado joven, que no tenía esa experiencia. Creo que desde ese año, el trabajo nunca ha faltado. Mi ambición es muy grande, y el día que no la tenga, dejaré de entrenar. La presión ya me la meto yo diariamente con el staff o con las jugadoras: queremos ganar, ser mejores y que el equipo esté lo más alto posible. El público cada vez exige más. Nos acostumbramos a lo bueno y en Málaga nos pasa mucho en todos los deportes. Ha pasado con el Málaga CF en la época de Champions, ha pasado en el Unicaja, que ahora están viviendo otra buenísima época, pero cuando pierden un partido parece que es el fin del mundo... Y con nosotros creo que ha pasado también, a pesar de ser un deporte minoritario.

¿Cómo se vive dentro del club esa gestión de subidas y bajadas y la manera en la que influye a la afición?

A nivel de institución, creo que lo llevamos bastante mejor. Antes, se dramatizaba mucho más una derrota. Pero ahora, también por el formato de la liga y los play offs, lo llevamos un poquito mejor. A nivel de afición se nota un poco, pero también es verdad que ciertos calendarios no ayudan: juegas un miércoles entre semana y luego te toca internacional y te tiras casi un mes sin jugar en casa. Nosotros no nos podemos quejar del crecimiento que ha tenido el club a nivel social.

Volviendo a mirar al futuro, ¿cuáles son los retos del Costa del Sol de cara a lo que queda de esta temporada y a la temporada que viene?

Durante lo que queda de temporada, queremos recuperar a gente ha estado fuera mucho tiempo y que es muy importante para el equipo. Y por supuesto, llegar a los play offs en la mejor posición posible. Ojalá que mínimo entre los dos primeros. A partir del año que viene, ya han salido distintas bajas de jugadoras que se van a ligas más profesionales. Creo que habla muy bien del trabajo del club y del escaparate que supone para que vayan a ligas más potentes, donde desarrollen su carrera deportiva a un nivel más alto.

Quedan cinco partidos de fase regular y los play offs están prácticamente asegurados. ¿Cómo se afrontan desde el vestuario?

Nosotros tenemos muy claro que los títulos se deciden a finales de mayo. Sabemos de primera mano lo que es ganar una liga en play off, que ya llevamos dos y el año pasado nos quedamos a las puertas de la final y la anterior se ganó. La idea es no renunciar a nada. Estemos con las que estemos, la idea es intentar ganar y levantar ese título de liga. Fácil no va a ser. Hay equipos muy fuertes, pero vamos a pelear con lo máximo mientras estemos con vida.