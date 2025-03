El play off de ascenso exige al Trops la perfección

El Trops Málaga vuelve tras el parón liguero y lo hace en su segunda cancha, el pabellón Fray Francisco Baños del colegio Los Olivos. En este pabellón que frecuentan menos se enfrentará al Horneo Eón Alicante el sábado a las 18.30 horas.

Un encuentro delicado

El cuadro alicantino se ha consolidado como el segundo clasificado de la División de Honor Plata. Acumula 37 puntos, lo que lo sitúa a un solo punto del liderato y cada vez más cerca del ascenso directo a la Asobal.

Imagen de un partido anterior del Trops Málaga. / La Opinión

Por su parte, el equipo local llega al partido como sexto clasificado (26 puntos), a tres y cuatro puntos de los dos últimos puestos de la fase de ascenso. La posibilidad de llegar sigue viva. Los de Quino Soler deberán ganar el partido si no quiere perder también las posibilidades de clasificarse para luchar por el ascenso. Tras el reciente empate en Lanzarote, los anfitriones afrontarán un duelo vital en el que tanto ellos como sus rivales se juegan su futuro.

La perspectiva de Manu Díaz

El extremo malagueño ha advertido que el partido va a ser "durísimo". "El Alicante está luchando por ascender de forma directa. [...] No cabe duda de que el partido va a ser complicado porque tanto ellos como nosotros nos jugamos la vida".

Aunque el equipo malagueño ha conseguido situarse a dos puntos de volver a la lucha por el play off, aún quedan siete jornadas de liga regular. "Ahora no dependemos de nosotros, porque si los de arriba no pierden, por mucho que ganemos nosotros, no nos alcanzaría. Pero seguramente todos se dejarán puntos, así que nosotros intentaremos acumular todos los puntos que podamos". Para cumplir ese objetivo, el primer paso es ganar los dos de este sábado y compensar el marcador, ya que en la ida de este encuentro, el Trops perdió en Alicante (29-26). El extremo aprovechó la ocasión para convocar a la afición, parte fundamental de las victorias locales del equipo.