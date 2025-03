Sole López, capitana y «pantera» hasta 2027

Capitana hasta 2027. Sole López renueva por dos años más con el Costa del Sol Málaga y cumplirá 16 temporadas vistiendo la camiseta del club de toda su vida. La malagueña es la primera piedra del nuevo proyecto de Suso Gallardo y seguirá siendo uno de los buques insignias de las «panteras». Confianza plena en una de las jugadoras históricas del club, uno de los bastiones sobre los que construir un nuevo equipo aspirante a la gloria. A sus 32 aún le queda gol para levantar y hacer vibrar a Carranque. Y fuerza para continuar derribando muros.

La malagueña se mostró ilusionada con su renovación: «Muy contenta, muy feliz, muy agradecida por esos dos años. Me vuelven a dar esa oportunidad de firmar dos años en mi casa. No puedo estar más que feliz. Me sigue gustando mucho la ambición del club por crecer y tener ese hambre, como jugadora llama mucho la atención. Obviamente es mi casa, mi ciudad, el sitio perfecto para estar», concede la extremo izquierdo, reconocida como la mejor de la Liga Guerreras Iberdrola en numerosas ocasiones.

Miembro capital en los cinco títulos de las vitrinas de las malagueñas, su trayectoria internacional es solidísima. Cerca de 100 partidos y más de 200 goles con la selección española, con la medalla de plata del Campeonato del Mundo de 2019 como culmen.

Objetivos ambiciosos

No pierde la voracidad la capitana, que ha vivido en primera persona el tremendo desarrollo del club desde la División de Honor Plata a ser campeón de España y de Europa. «Tenemos que seguir teniendo hambre y ambición para estar arriba intentando luchar por todos los títulos. Por lo menos llegar hasta el final es un objetivo claro que tenemos que tener todos en mente y también se planifica para llegar a esos objetivos», asegura la ’10’ blanquinegra, consciente de la filosofía para volver a recorrer el camino de la época dorada.

No se entiende este cambio de paradigma sin los fieles de las «panteras», un elemento crucial. «Es fundamental. En estos años tan buenos también ha sido un triunfo muy positivo ese crecimiento de afición, que no nos abandona. Para nosotras es muy importante jugar los partidos con el pabellón lleno y, como se suele decir, son la jugadora número ocho y en momentos complicados nos impulsa y nos lleva en volandas. Son los primeros que se merecen que les devolvamos la alegría por ese apoyo que nos brindan cada fin de semana», finaliza la malagueña. Sole López, capitana del Costa del Sol Málaga, como mínimo, hasta el 2027.