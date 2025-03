Osasuna no se va de vacío de San Mamés

El CA Osasuna volvió a sacar tajada en su visita a San Mamés, donde empató sin goles un partido ante el Athletic Club que dominaron los visitantes al principio y al final y los locales por el medio creando más ocasiones que no fueron las suficientes como para hacerse merecedores claros de la victoria.

Son ya seis partidos de los siete últimos ligueros en los que el conjunto navarro puntúa en 'La Catedral', escenario que en las tres ultimas temporadas encuadró también dos clasificaciones rojillas en la Copa del Rey

Este empate frena al Athletic sus ansias de fortalecerse en la cuarta plaza de la tabla ante el asedio del Villarreal, que se le acerca a seis puntos pero con un partido menos jugado de los amarillos, y premia a Osasuna con un punto que le ayuda a alejar provisionalmente a siete puntos los puestos de descenso.

De salida Osasuna pareció querer hacer de local. Primero eligiendo la mitad de campo que en casa suele ocupar el Athletic y después arrinconando cerca de su portería a los rojblancos, que no se sacaban de encima a sus rivales.

Consecuencia de ello, y a pesar de que Vicente Moreno salió con tres centrales, el conjunto navarro encadenó cuatro saques de esquina en los cuatro primeros minutos de partido. El cuarto lo remató de cabeza Torró en el primer palo y el balón le salió alto y desviado.

Resumen, goles y highlights del Athletic Club 0-0 Osasuna de la jornada 29 de LaLiga EA Sports

Intentó espabilar el Athletic, en el que Valverde no dio descanso a ninguno de los Williams, pero no lo consiguió hasta mediada la primera mitad. Cuando ya empezó a acercarse a Aitor Fernández.

Abrió fuego el conjunto rojiblanco con un cabezazo de Iñaki, fácil para el meta salido de Lezama, y lo continuaron Nico y Yuri con dos disparos en los que Aitor estuvo brillante.

El de Nico después de una gran acción del extremo internacional, que mostró en ella lo mejor de su juego. Un control excelso, un gran regate al que le encimaba y un duro disparo desde la frontal al que respondió firme el guardameta visitante. Aitor repitió parada unos segundos más tarde a un duro disparo de Yuri.

No obstante, no abrió el marcador el Athlertic en ese arreón y el 0-0 ofrecía justicia a la igualdad de un primer tiempo que no será recordado y en el que Osasuna no fue peor. Ni mucho menos.

Comenzó parejo el segundo tiempo, con una colada de Budimir hasta el área y la respuesta en un contraataque de Berenguer que no finalizó bien por no acabar de decir a qué Williams pasar.

Ya acercándose la última media hora el duelo fue convirtiéndose en un monólogo bilbaíno con los Williams ya percutiendo continuamente cada uno por su lado y ambos cerca de abrir el marcador.

Iñaki con centro-chut cruzado que lamió un palo y Nico rematando una contra montada por Berenguer en la que un rival le dejó, aunque muy encimado, delante de un Aitor Fernández que repelió su disparo.

Se estiró algo Osasuna en dos jugadas con protagonismo de Bretones pero sin sorprender a Unai Simón y Guruzeta no pudo concretar un cabezazo, a centro de Yuri, que le tocó previamente Bretones.

Cuando se esperaba el último asedio rojiblanco, lo que ocurrió fue que el choque se volcó hacia la meta de Unai Simón, que salvó un punto para su equipo en un disparo de Rubén Peña que prometía el 0-1. No lo fue y el partido terminó sin goles. Pudo haber habido alguno, pero la igualada fue justo premio y castigo para los dos equipos.