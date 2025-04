El Costa del Sol, a por el Elda antes de visitar al líder

El Balonmano Costa del Sol Málaga aún tiene posibilidades de acabar líder la fase regular. Con cinco jornadas por delante, las de Suso Gallardo son segundas de la Liga Guerreras Iberdrola, aunque aún no han asegurado de manera matemática su posición. Las dos jornadas que se disputan esta semana serán, por tanto, muy importantes para acercarse lo máximo posible al líder.

El primer encuentro se disputará el miércoles 2 de abril, a las 19.00 horas. Las costasoleñas reciben en Carranque al Elda Prestigio. El sábado, en cambio, las panteras se desplazan a la A Guarda, Pontevedra, para medirse al actual líder de la liga, el Mecalia Atlético Guardés.

Dos rivales importantes

El Elda Prestigio, décimo en la clasificación nacional, es un equipo al que durante esta temporada no se le ha dado bien jugar fuera de su polideportivo. Las alicantinas han ganado 3 de los 11 partidos disputados a domicilio, y han empatado 2. Sin embargo, con la llegada de una figura de la trayectoria de José Ignacio Prades en la dirección del banquillo, la tendencia negativa de las alicantinas ha cambiado en las últimas jornadas de liga.

Las filas eldenses traen de vuelta a casa a tres jugadoras históricas para el club malagueño. El miércoles regresa a Carranque Virginia Fernández, testigo de todos los títulos de las panteras, y lo hace junto con otras dos piezas que fueron fundamentales también para el equipo: Elena Cuadrado y Sol Azcune.

Imagen del último encuentro entre Elda Prestigio y Balonmano Costa del Sol. / La Opinión

Por su parte, el Mecalia, primero de la tabla, acumula una sola derrota en liga desde que inició la temporada, que además fue como local.

Declaraciones de Suso Gallardo

Las malagueñas jugarán de nuevo sin Marta Regordán, Nayra Solís y Silvia Arderius. Entra convocada Leyre Vesperinas, del Fundación Unicaja Costa del Sol Málaga, de Primera Nacional.

Para Suso, la semana se plantea "muy dura y bonita a la vez". "Tenemos muchas ganas de afrontar los dos partidos y seguir con la dinámica tan positiva que llevamos hasta ahora", continuó.

Sobre el rival alicantino, el entrenador malagueño afronta este partido como un encuentro que se puede ganar desde la defensa. "Con José Ignacio están teniendo más empaque tanto defensivo como ofensivo, tienen las ideas más claras".

"El Elda Prestigio es un equipo que no tiene nada que perder porque parece que hay un poco de corte entre el play down y el play off. Vendrán mucho más tranquilas, pero con ganas de seguir creciendo", apuntó el técnico del Balonmano Costa del Sol.

El objetivo es conseguir los dos puntos para recortar la distancia que separa a las costasoleñas de su rival del sábado, actual líder.